járványmadárinfluenzaoltás

A franciák már az embereket is oltanák a madárinfluenza miatt

Az idei ősz különösen súlyos madárinfluenza-helyzetet hozott Európában. A fertőzés újabban még a vakcinázással eddig sikeresen védekező Franciaországban is terjed, ahol az egészségügyi hatóságok az influenzaoltás felvételét javasolják a baromfiágazatban dolgozóknak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 16:43
Pulykafarm Fotó: PHILIPPE LOPEZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európában 2025. szeptember 1-je óta december 12-éig összesen 451 baromfitartó gazdaságban, nyolcvan fogságban tartott madarakat tartó létesítményben és 4079 vadmadárból mutatták ki a szakemberek a magas patogenitású madárinfluenza vírusát, amelyben 28 európai ország volt érintett. Ez a járvány jelentős gyorsulását mutatja, hiszen a szeptember 1. és november 12. közötti időszakban még 23 országban volt jelen a kontinensen, miközben az akkori adatokhoz képest a fertőzéssel küzdő gazdaságok és a vadmadarak száma is mintegy duplájára növekedett. Magyarországon is jelen van a fertőzés, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint legutóbb október 28-án a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszajenőn és november 11-én a Csongrád-Csanád vármegyei Szentesen voltak kitörések, egy kacsa- és egy pulykaállományban.

A Mulhouse Zoo veterinary administrates a vaccine to a red flamingo during the annual avian influenza (HPAI) vaccination campaign, at the Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse, eastern France, on November 6, 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP), madárinfluenza
Az állatkertekben élő állatokat is oltják madárinfluenza ellen. Fotó: AFP

Az európai helyzet romlása arra késztette a francia hatóságokat, hogy javasolják: mindazok, akik ki lehetnek téve a magas patogenitású madárinfluenzának, beleértve

  • a baromfitenyésztőket,
  • az állatorvosokat,
  • az állatellenőröket és
  • a vadon élő állatokat felügyelő dolgozókat,

oltassák be magukat a szezonális emberi influenza ellen. Ez a tanács a francia mezőgazdasági és egészségügyi minisztériumoktól, a Közegészségügyi Főigazgatóságtól és az Élelmiszer-, Környezetvédelmi és Munkahelyi Biztonsági Ügynökségtől (Anses) származik.

Az Anses külön közleményt tett közzé az ügyben, amelyben leszögezte: határozottan ajánlja a szezonális influenzának kitett szakemberek beoltását, és emlékeztetett: mindezt a francia egészségbiztosítási rendszer finanszírozza. Nyilatkozatuk szerint

ez megvédi a szakembereket a szezonális influenzavírustól, az oltás után pedig a madárvírussal való érintkezés esetén korlátozott a társfertőzés kockázata, ami segít csökkenteni egy új, madáreredetű influenzavírus megjelenésének kockázatát.

Ha utóbbi kialakulna, a szezonális influenzavírustól szerzett tulajdonságai elősegíthetnék az emberi fertőzést vagy az emberről emberre terjedést.

A franciákat külön aggaszthatja, hogy az elmúlt két évben lezajlott nagyszabású és sikeresnek tűnő oltási kampányok ellenére gyorsan növekvő számú madárinfluenza-esetet tapasztaltak a baromfifarmokon. December 5-ig a mezőgazdasági minisztérium 89 ilyen kitörést jelentett, többnyire az ország nyugati régiójában.

Az elmúlt években több száz olyan esetet regisztráltak világszerte, amikor a madárinfluenza-vírus emberre is átterjedt, Franciaországban azonban eddig egy ilyet sem azonosítottak.

Továbbá a világon sehol sem figyelték meg azt, hogy emberről emberre terjedt volna a madárinfluenza.

A legutóbbi, nagy port felvert konkrét eset egy novemberi volt, 21-én a Washington Állami Egészségügyi Minisztérium megerősítette, hogy meghalt egy ember, akit H5N5 madárinfluenza miatt kezeltek. Ez volt az első feljegyzett eset a világon, amikor egy személy ezzel a variánssal fertőződött. A betegségben meghalt férfi idős volt, akinek alapbetegségei voltak, és vegyes házimadarakból álló háztáji gazdasága volt.

A baromfiállományokban a madárinfluenza magasabb szintet ért el, mint amit az elmúlt két év azonos időszakában megfigyeltek. Ismert, hogy a vándormadarak jelentős kockázatot jelentenek a vírus terjedése szempontjából, és hogy a madárinfluenzát okozó vírusok emlősöket is megfertőzhetnek. Ilyen esetek viszont már Franciaországban is előfordultak: nemrégiben négy róka és egy vidra fertőzöttségét mutatták ki. A hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy a magas patogenitású madárinfluenza-vírusok magas aránya több különböző állatfajban Franciaországban az emberi fertőzés nagyobb kockázatához vezet, ezért elengedhetetlenek a védőintézkedések.



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.