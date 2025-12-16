A franciák már az embereket is oltanák a madárinfluenza miatt

Európában 2025. szeptember 1-je óta december 12-éig összesen 451 baromfitartó gazdaságban, nyolcvan fogságban tartott madarakat tartó létesítményben és 4079 vadmadárból mutatták ki a szakemberek a magas patogenitású madárinfluenza vírusát, amelyben 28 európai ország volt érintett. Ez a járvány jelentős gyorsulását mutatja, hiszen a szeptember 1. és november 12. közötti időszakban még 23 országban volt jelen a kontinensen, miközben az akkori adatokhoz képest a fertőzéssel küzdő gazdaságok és a vadmadarak száma is mintegy duplájára növekedett. Magyarországon is jelen van a fertőzés, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint legutóbb október 28-án a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszajenőn és november 11-én a Csongrád-Csanád vármegyei Szentesen voltak kitörések, egy kacsa- és egy pulykaállományban.

Az állatkertekben élő állatokat is oltják madárinfluenza ellen. Fotó: AFP

Az európai helyzet romlása arra késztette a francia hatóságokat, hogy javasolják: mindazok, akik ki lehetnek téve a magas patogenitású madárinfluenzának, beleértve

a baromfitenyésztőket,

az állatorvosokat,

az állatellenőröket és

a vadon élő állatokat felügyelő dolgozókat,

oltassák be magukat a szezonális emberi influenza ellen. Ez a tanács a francia mezőgazdasági és egészségügyi minisztériumoktól, a Közegészségügyi Főigazgatóságtól és az Élelmiszer-, Környezetvédelmi és Munkahelyi Biztonsági Ügynökségtől (Anses) származik.

Az Anses külön közleményt tett közzé az ügyben, amelyben leszögezte: határozottan ajánlja a szezonális influenzának kitett szakemberek beoltását, és emlékeztetett: mindezt a francia egészségbiztosítási rendszer finanszírozza. Nyilatkozatuk szerint

ez megvédi a szakembereket a szezonális influenzavírustól, az oltás után pedig a madárvírussal való érintkezés esetén korlátozott a társfertőzés kockázata, ami segít csökkenteni egy új, madáreredetű influenzavírus megjelenésének kockázatát.

Ha utóbbi kialakulna, a szezonális influenzavírustól szerzett tulajdonságai elősegíthetnék az emberi fertőzést vagy az emberről emberre terjedést.

A franciákat külön aggaszthatja, hogy az elmúlt két évben lezajlott nagyszabású és sikeresnek tűnő oltási kampányok ellenére gyorsan növekvő számú madárinfluenza-esetet tapasztaltak a baromfifarmokon. December 5-ig a mezőgazdasági minisztérium 89 ilyen kitörést jelentett, többnyire az ország nyugati régiójában.