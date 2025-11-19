Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

állatbetegségvédekezésmadárinfluenzavakcinázás

Kampány indult a madárinfluenza megfékezésére, de a franciák már sikerrel vakcináznak

Miközben Franciaországban vakcinázással sikerült megfékezni a madárinfluenza-kitöréseket, az EU élelmiszer-biztonsági hatósága kampányt indított a betegség visszaszorítására. Szerintük ugyanis az alapvető előírások betartásával is jelentősen javítható a védekezés hatékonysága.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 14:22
A franciák vakcinázással fékezték meg a járványt Fotó: SAM YEH Forrás: AFP
A madárinfluenzával kapcsolatos hírek már nemcsak a gazdálkodók, hanem a fogyasztók körében is nagy aggodalmat keltenek. A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint szeptember 1-jétől november 14-éig 23 európai – nem csak uniós – országban összesen 226 baromfitartó gazdaságban, 46 baromfitartó létesítményben és 1929 vadmadárból mutatták ki a szakemberek a magas patogenitású madárinfluenza vírusát. 

Ducks sit in a cage waiting to be sent to a slaughterhouse for extermination due to the avian flu outbreak that began in late November, at a farm in Doazit, southwestern France, on January 26, 2022. The French government said on January 20, 2022, that it would cull more than one million birds in the coming weeks to fight a surging outbreak of avian flu on poultry farms. All ducks, chickens and turkeys must be culled in some 226 municipalities in France's southwestern Landes, Gers and Pyrenees Atlantiques departments, totalling up to 1.3 million birds. (Photo by GAIZKA IROZ / AFP), madárinfluenza
A franciák a kacsaállományban vakcinázással szorították vissza a madárinfluenzát /  Fotó: GAIZKA IROZ / AFP

Az uniós állati termékpálya szereplőinek egy részét összefogó „Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű csoport szerint ugyanakkor a madárinfluenza tényleges kockázatai mellett már hatékony eszközök is rendelkezésre állnak a helyzet kezelésére. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság erre alapozva indította a „NoBirdFlu” elnevezésű kampányát, amelynek célja a megfelelő biológiai biztonsági gyakorlatok népszerűsítése, valamint egyértelmű és megbízható információk nyújtása. 

A fogyasztók körében terjengő tévhitek miatt a kampány célja nem csupán a vírus terjedésének megfékezése, hanem a félelem és a felesleges aggodalom mértékének csökkentése, valamint valós információk és gyakorlati tennivalók eljuttatása a betegségről. 

A madárinfluenza vírusának fő hordozói a vándormadarak, amelyek kontinensek között is képesek hordozni a fertőzést. Az elmúlt években a helyzet annyiban változott, hogy a madárinfluenza már nem követi a szezonális mintát, vagyis a vadmadarak költözési időszakait, hanem egész évben jelen van Európában, még a nyári hónapokban is, ezzel pedig hatalmas gazdasági károkat okoz, mivel a járványok megfékezése érdekében sokszor több ezer, vagy akár több millió baromfi leölése válik szükségessé. Így pedig a fogyasztókat is kár éri, hiszen a piacon kevesebb lesz a baromfitermék, aminek a következménye pedig az árak emelkedése. Az EFSA szerint a lakosság számára a humán fertőződés kockázata továbbra is alacsony, de a gazdaságok védelme és a vírus terjedésének megakadályozása érdekében megelőző intézkedéseket kell hozni. 

A NoBirdFlu kampány néhány kulcsfontosságú lépés következetes betartására és az alapvető szabályokhoz való ragaszkodás fontosságára hívja fel a figyelmet, amivel jelentősen hozzá lehet járulni az állatok egészségének védelméhez. Ilyen például az istállókba és baromfiólakba való belépéskor az emberek, járművek és a különböző berendezések, alapos fertőtlenítése, és a „mindent be, mindent ki” elv alkalmazása. Utóbbi szerint az azonos korú állatokat egyszerre telepítik be és a termelési ciklus végén egyszerre szállítják el őket. A családi vagy kisüzemi gazdaságokban ez a módszer nem alkalmazható teljes mértékben, ezért továbbra is elengedhetetlen a gazdaságba újonnan érkező állatok karanténba helyezése. A kampányban felhívják a figyelmet a termelési ciklusok utáni fertőtlenítésre, a létesítmények karbantartására, és a különböző fajok keveredésének elkerülésére. 

Ezen túl ugyanakkor Európában – és Magyarországon is – egyre gyakrabban vetik fel a szakemberek a vakcinázás lehetőségét.

Ebben már van is európai példa: Franciaország országos oltási stratégiát dolgozott ki, két év alatt sikeresen végre is hajtotta és visszaszerezte a madárinfluenza-mentes státuszt. 

Mivel a korábbi járványok a francia kacsaágazatban okozták a legnagyobb veszteséget, a 2023 őszén elindított vakcinázási program főként a kacsákat érintette. A 2023/24-es szezonban körülbelül 2700 telepen 64 millió kacsát vakcináztak, az eredmény pedig a madárinfluenzás esetek 96 százalékos csökkenése volt. 

Az akció sikeréhez persze kellett az is, hogy az Európai Bizottság garantálja, hogy a vakcinázás ne jelentsen kereskedelmi korlátozásokat. Korábban ugyanis éppen ez volt az ellenérv az ilyen kezeléssel szemben. A magyar szakemberek körében is megfogalmazódott, hogy egységes és a vakcinázást támogató uniós álláspontra lenne szükség ez ügyben. A franciák kacsavakcinázással kapcsolatos döntését pedig megkönnyítette, hogy számukra a belpiac ellátása volt az elsődleges, és bár a külpiacokon is jelentős a részarányuk, de például a magyar baromfiágazat exportorientáltsága nagyobb, így a vakcinázás miatti korlátozások érzékenyebben érinthetik. 

A vakcinázással együtt is fennmarad ugyanakkor a madárinfluenza-vírus vadmadarak általi terjesztésének a veszélye. Ezért a franciák a vakcinázás mellett sem lazítottak a járványügyi megfigyelés szigorán és a baromfitelepek járványügyi protokolljain. 

