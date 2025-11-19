Kampány indult a madárinfluenza megfékezésére, de a franciák már sikerrel vakcináznak

A madárinfluenzával kapcsolatos hírek már nemcsak a gazdálkodók, hanem a fogyasztók körében is nagy aggodalmat keltenek. A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint szeptember 1-jétől november 14-éig 23 európai – nem csak uniós – országban összesen 226 baromfitartó gazdaságban, 46 baromfitartó létesítményben és 1929 vadmadárból mutatták ki a szakemberek a magas patogenitású madárinfluenza vírusát.

A franciák a kacsaállományban vakcinázással szorították vissza a madárinfluenzát / Fotó: GAIZKA IROZ / AFP

Az uniós állati termékpálya szereplőinek egy részét összefogó „Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű csoport szerint ugyanakkor a madárinfluenza tényleges kockázatai mellett már hatékony eszközök is rendelkezésre állnak a helyzet kezelésére. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság erre alapozva indította a „NoBirdFlu” elnevezésű kampányát, amelynek célja a megfelelő biológiai biztonsági gyakorlatok népszerűsítése, valamint egyértelmű és megbízható információk nyújtása.

A fogyasztók körében terjengő tévhitek miatt a kampány célja nem csupán a vírus terjedésének megfékezése, hanem a félelem és a felesleges aggodalom mértékének csökkentése, valamint valós információk és gyakorlati tennivalók eljuttatása a betegségről.

A madárinfluenza vírusának fő hordozói a vándormadarak, amelyek kontinensek között is képesek hordozni a fertőzést. Az elmúlt években a helyzet annyiban változott, hogy a madárinfluenza már nem követi a szezonális mintát, vagyis a vadmadarak költözési időszakait, hanem egész évben jelen van Európában, még a nyári hónapokban is, ezzel pedig hatalmas gazdasági károkat okoz, mivel a járványok megfékezése érdekében sokszor több ezer, vagy akár több millió baromfi leölése válik szükségessé. Így pedig a fogyasztókat is kár éri, hiszen a piacon kevesebb lesz a baromfitermék, aminek a következménye pedig az árak emelkedése. Az EFSA szerint a lakosság számára a humán fertőződés kockázata továbbra is alacsony, de a gazdaságok védelme és a vírus terjedésének megakadályozása érdekében megelőző intézkedéseket kell hozni.