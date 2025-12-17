Egy évforduló ürügyén

A történelem őrzi titkát, s bizony nagyon nehéz évekkel bizonyos események után reális véleményt alkotni egy-egy sorsformáló eseményről. Így vagyunk sokan az Európai Unóba történő belépésünkkel kapcsolatban is, és annak hozadékával is. Lassan – azaz nem is oly lassan, hiszen 2026. május első napján lesz – 22. esztendeje, hogy tagja lettünk ennek a különös társaságnak, szerintem ennek a dicstelen alakulatnak. Talán nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy ekkor kezdődött Európa jelenkori elbolondítása. Egy ilyen eseményt szerintem nem érdemes ünnepelni, kizárólag csak kritikus szemmel elemezni kell, bár mára már tudjuk, mert megtapasztaltuk, hogy az EU nem az a hely, ahol elfogadnák a jó, európai érdekeket szolgáló, tisztességes döntéseket. Nem! Ilyenek jószerével nincsenek ugyanis, a kezdetek óta pedig leginkább azt kell látnunk, hogy Európát ezek az uniós „halljakendek” meg óhajtják fosztani lényegétől. Kultúrájától, népességétől, etnikai berendezkedésétől. Nincs nap, hogy valamilyen eszement ötlettel ne állnának elő, ez idő tájt elsősorban az ukrajnai háborúval kapcsolatban, melyet többnyire a csókos asszony, azaz az ukrán vezért, Zelenszkijt naponta csókjaival elhalmozó Ursula von der Leyen, európai fő-halljakendje tár elénk. Beteges tulajdonság, de szeretem megírni, hogy éppen aznap, amikor ezt a cikkemet írom, milyen hírözönben kell elmélyednem, hogy valamit megértsek abból, ami naponta történik velünk.

Nos, ma, amikor tehát írni kezdtem, már december 13. van, Luca napja, s az advent jeles ünnepe. A néphit szerint ez egy olyan nap, amikor a boszorkányokat fel lehet ismerni, de jobb, ha e napon nem csinálunk semmit, mert ilyenkor a boszorkányok uralkodnak. Szükséges megemlítenem, hogy bizonyos boszorkányokat mi, magyarok már régen felismertünk. Annak ellenére, hogy most nem sorolnám fel a nevüket, de a lista – egyéni ízlés szerint – bővíthető. Nos, e napon azt írta az újság, hogy Mark Rutte, aki ez idő tájt a NATO főtitkára, egy biztonsági konferencián arra figyelmeztette Európát, hogy fel kell készülnie egy olyan háborúra, melyet nagyszüleink is átéltek. Magabiztos kijelentése arra utal, hogy ő már tudja, milyen volt az a háború, s milyen lesz. Pedig még csak 58 éves, de lehet, a nagymamája már nem él, így a források elapadtak, így aztán nem tudta őt felvilágosítani., milyen lelkülettel élte át a háborút a mami. Kijelentette azt is Rutte, hogy növelni kell a védelmi kiadásokat Oroszország elrettentése érdekében. Mert Európa és a NATO már veszélyben van! Meglehet, mondom én, de hozzáteszem, hogy ez csak a Rutte-félék miatt van így, mert szerintem az ostoba világ, és annak a semmirekellő, titkolódzó urai így gondolják. Megjegyzem, jóstehetsége van Rutténak, tudniillik azt is mondta, hogy Oroszország öt éven belül katonai erővel léphet fel a NATO ellen. Hogy ezt miért, mire alapozva gondolja, arról ő sosem szokott beszélni, csak kijelent. Ezt a viselkedést persze az unióba való belépésünk óta már megszokhattuk – bár nem könnyen – ettől az úrtól, és látnok barátaitól is. Ők ugyanis már elfelejtették, hogy az EU eredeti célja a béke megteremtése és a háborúk megelőzése volt, meg persze a gazdasági együttműködés az országok között. Egyik sem sikerült sajnos, lássuk be, a boszorkányok jól dolgoztak, bárki küldte is őket Európába.