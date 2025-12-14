idezojelek
Vélemény

Mi az a szabadság?

Rég nem vagyunk olyan beképzeltek, hogy azt higgyük, bárki, bármelyik felelős vezetője Európának válaszolna a mi tájékunk lakói által feltett kérdésekre.

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
szabadságháborúEurópai Unióháttérhatalom 2025. 12. 14.
Fotó: Europress/AFP/ Beata Zawrzel
Jó kérdés, ugye? Csak éppen nehéz rá válaszolni. Napjainkban itt van a háború, az ukrán–orosz. Melyet az EU támogat. Milyen erkölcsi alapon? Az szabadság, hogy kényszersorozások vannak Ukrajnában? Az kinek a szabadsága, hogy számolatlanul dőlnek a pénzek Ukrajnába? Az szabadság, hogy a magasságos unió fittyet hány az országok többségének döntéseire, s napról napra nagyobb támogatási összeget „szavaztat meg” az ukrán–orosz háború „táplálására” az ukránoknak? Az szabadság, hogy az unió kénye-kedve szerint osztogatja a tagországoknak szóló büntetéseket, fittyet hányva mindenféle jognak? Az szabadság, hogy a Majdan óta egy kukkot nem beszélnek arról, hogy milyen alapon hívtak meg vagy nyolc minisztert valakik, hogy Ukrajnát – amerikai állampolgárként – irányítsák? Ez szabadság? Nem szabadság! Mocskos provokáció! Miként a fentebb felsorolt tények mindegyike. A népek önrendelkezésének megsértése. Csak éppen ezen jelenségekről szó sem esik. Magyarán az lett a kívánalom, hogy a szabadságról szót se ejtsünk, mert jó ideje már a fogalmakat illetően is át vagyunk verve. Tényleg szabadság lenne, hogy az unió folyton, mostanság is újból büntetgetni akar bennünket, magyarokat? Pusztán csak azért, mert szuverének szeretnénk lenni? Kik ezek a börtönfelügyelők? Milyen felhatalmazásuk van például arra, hogy migránshordákat küldözgessenek független országokba? Ez kinek a szabadsága? A migránsoké? Avagy Von der Leyené?

Mindennapi kérdéseink és kételyeink ezek, persze már rég nem vagyunk olyan beképzeltek, hogy azt higgyük, bárki, bármelyik felelős vezetője Európának válaszolna ezekre a mi tájékunk lakói által feltett kérdésekre. Hiteles válaszokat belépésünk óta soha nem kaptunk. Tűrtük, tűrtük, hogy semmibe vesznek bennünket, de lényegében semmi sem változott. Az EU-ban maradtak az első-, másod- és utolsó rangú államok és állampolgárok. Cáfolja meg, aki tudja és meri, de nem lesz igaza. Mert az az igazság, hogy mi is, többedmagunkkal, másodrendű vagy harmadrendű polgárai vagyunk az Európai Uniónak. S már belépésünk óta. Ezek után tényleg, mondja már meg őszintén valaki, mi keresnivalónk van ebben a gyülekezetben? Kényszerítsük már ki a választ! Az őszinte választ. Hátha megértünk valamit, amit eddig elzártak előttünk ebben a régóta tartó fékevesztett demokráciában.

Amíg az őszinte választ várjuk, azaz a tévedés beismerését, addig persze naponta zajlik az élet. Most, amikor december 10. napja van, még mindig ott tartunk, ahol eddig. Azaz sehol. Szegény politológusok meg mindenféle politikusok naponta reménykednek, hogy már készülőben a béke, s akkor talán a szabadság szele is megérint bennünket, de ez az idő csak nem akaródzik eljönni. Az rendben van – valamiféle isteni ajándék –, hogy eddig megúsztuk, hogy átlépje határunkat fizikai szinten is a háború, ám cseppet se mondhatjuk, hogy ilyen nem történhet meg, kivált, mert a mindennapok hírei jószerével csak a háborús fenekedésekről és provokációkról szólnak, a béke szó szinte elő sem kerül, legfeljebb csak akkor, amikor úgy fogalmaznak, hogy már közel a megegyezés. Nincs közel! Mitől lenne közel, amikor Európa fura urainak többsége háborúpárti? Ki érti ezt? S ha érti, miért nem magyarázza meg az okát? Hallott valaki már ilyen magyarázatot? Miért húzódnak most is a tárgyalások a békéről? Mi akadályozza meg, hogy elénk tárják ebben a világméretű demokráciában, hogy miért nem tudnak megegyezni? Nos, nem nehéz kitalálni, mi nem számítunk, mi, egyszerű emberek. Minket az orrunknál fogva lehet vezetni mindenféle tárgyalásokkal, ígérgetésekkel, melyek eleddig semmiféle eredményt nem hoztak.

Ébredj világ! Tényleg, tisztázzuk már, hogy mi az a szabadság? Mi az a demokrácia? Az netán, hogy az Európai Unió háborús hiénái tovább ölelgetik egymást és röhögnek a hátunk mögött? Még Trump elnök háta mögött is? Ez ám a háttérhatalom igazi lelepleződése! Melynek tagjaitól képtelenség kierőszakolni, miért óhajtják Európát elpusztítani. Magyarán oda jutottunk, vagy mindig is ott tartottunk, hogy a hatalmas európai demokráciában semmi közünk saját életünkhöz. Ez az igazság! Szuverenitásról meg jobb, ha nem beszélünk. Ki szuverén most, ebben a végtelenségig kiszolgáltatott létben? Egy perc alatt elsöprik, ha ilyesmikről ábrándozik. Ez folyik most az EU-ban. Kirekesztés, büntetéshalmaz, csak mert önállóan szeretnénk intézni ügyeinket, de nem hagyják.

Ott tartunk tehát, hogy ez az évszázad – is – az átverés korszaka. Az ilyen-olyan, és többnyire háttérből támogatott pártok uralmáé, a háttérhatalom dorbézolásáé, magyarán a bennfentesek parancsuralma, a ki kit pártol és támogat titokzatos időszaka. No meg az a korszak, melyben az EU-ba történő belépésünk egyben azt is jelentette, hogy az országunk idegen uralom alá került. Persze nem egyedüliként. Ez most a „trendi” Európában, pontosabban az unióban, ahol csak az idegen érdekek érvényesülnek, legalábbis innen, Magyarországról nézve. Szuverenitás? Az csak álom maradt. Mint ahogy a valódi szabadság is. Amit pedig megígértek nekünk. Csak hát nem jött össze. Így aztán igencsak nehéz válaszolni arra a sokak által válaszra váló kérdésre, hogy mégis, mi az a szabadság mostanában? És hol van, hol rejlik? Hová bújt? Lehet-e ma hihetően válaszolni arra, hogy rabok vagyunk-e vagy szabadok? Már csak azért is nehéz erre válaszolni, mert sem a rabság, sem a szabadság fogalma nincs kőbe vésve, s kellőképpen definiálva. Már csak ezért is könnyen juthat vakvágányra az, aki meg akarja határozni. A kisördög azt mondatja velem, hogy mily jó lenne mindenkitől megkérdezni, neki személy szerint mit jelent a szabadság. Napjaink forgatagában nem lenne érdektelen egy ilyen vizsgálat, közvélemény-kutatás.

Naná, hogy megint a magyar költészet jut eszembe. Szinte napra pontosan 90 éve született meg József Attila gyönyörű verse, a Levegőt!

„Az én vezérem bensőből vezérel! / Emberek, nem vadak – / elmék vagyunk! Szívünk míg vágyat érlel, / nem kartoték adat. / Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, / jó szóval oktasd, játszani is engedd / szép, komoly fiadat!”

Erre vár a világ.

A szerző újságíró

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

