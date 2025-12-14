Mi az a szabadság?

Jó kérdés, ugye? Csak éppen nehéz rá válaszolni. Napjainkban itt van a háború, az ukrán–orosz. Melyet az EU támogat. Milyen erkölcsi alapon? Az szabadság, hogy kényszersorozások vannak Ukrajnában? Az kinek a szabadsága, hogy számolatlanul dőlnek a pénzek Ukrajnába? Az szabadság, hogy a magasságos unió fittyet hány az országok többségének döntéseire, s napról napra nagyobb támogatási összeget „szavaztat meg” az ukrán–orosz háború „táplálására” az ukránoknak? Az szabadság, hogy az unió kénye-kedve szerint osztogatja a tagországoknak szóló büntetéseket, fittyet hányva mindenféle jognak? Az szabadság, hogy a Majdan óta egy kukkot nem beszélnek arról, hogy milyen alapon hívtak meg vagy nyolc minisztert valakik, hogy Ukrajnát – amerikai állampolgárként – irányítsák? Ez szabadság? Nem szabadság! Mocskos provokáció! Miként a fentebb felsorolt tények mindegyike. A népek önrendelkezésének megsértése. Csak éppen ezen jelenségekről szó sem esik. Magyarán az lett a kívánalom, hogy a szabadságról szót se ejtsünk, mert jó ideje már a fogalmakat illetően is át vagyunk verve. Tényleg szabadság lenne, hogy az unió folyton, mostanság is újból büntetgetni akar bennünket, magyarokat? Pusztán csak azért, mert szuverének szeretnénk lenni? Kik ezek a börtönfelügyelők? Milyen felhatalmazásuk van például arra, hogy migránshordákat küldözgessenek független országokba? Ez kinek a szabadsága? A migránsoké? Avagy Von der Leyené?

Mindennapi kérdéseink és kételyeink ezek, persze már rég nem vagyunk olyan beképzeltek, hogy azt higgyük, bárki, bármelyik felelős vezetője Európának válaszolna ezekre a mi tájékunk lakói által feltett kérdésekre. Hiteles válaszokat belépésünk óta soha nem kaptunk. Tűrtük, tűrtük, hogy semmibe vesznek bennünket, de lényegében semmi sem változott. Az EU-ban maradtak az első-, másod- és utolsó rangú államok és állampolgárok. Cáfolja meg, aki tudja és meri, de nem lesz igaza. Mert az az igazság, hogy mi is, többedmagunkkal, másodrendű vagy harmadrendű polgárai vagyunk az Európai Uniónak. S már belépésünk óta. Ezek után tényleg, mondja már meg őszintén valaki, mi keresnivalónk van ebben a gyülekezetben? Kényszerítsük már ki a választ! Az őszinte választ. Hátha megértünk valamit, amit eddig elzártak előttünk ebben a régóta tartó fékevesztett demokráciában.