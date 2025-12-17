Alárendel morált, emberséget, érzelmeket az ellátmányfüggő narcisztikus

beke sándorszemélynárcisztikuskörnyezetnappali

Egyre több szó esik mostanában az egyik súlyos személyiségzavarról: a narcizmusról. Úgy érezhetjük, már szinte mindenkire ezt mondják, aki önző, empátiahiányos, hazudozó vagy nehéz a környezetében élni. A Magyar Nemzet Beke Sándor pszichológust kérdezte minderről, cikksorozatunk első részében a narcizmus természetéről beszélt nekünk a szakember, arról, hogy valóban egyre több embert érint-e ez a zavar, és hogy miért nehéz azoknak, akik narcisztikus családjában élnek vagy vele vannak párkapcsolatban.

2025. 12. 17.
Narcisztikus vonások mindenkiben vannak, de spektrumprobléma lévén, van, akiben kevesebb és kevésbé intenzív ilyen vonás van és van, akiben rendkívül erős, elérheti a személyiségzavar szintjét. Személyiségzavarról akkor beszélhetünk, ha valakinek a természete, viselkedése már toxikusan hat másokra, a közvetlen környezetre – magyarázta Beke Sándor pszichológus, a téma szakértője.

A narcisztikus mellett sokan járnak terápiába, de ők szinte sosem kérnek segítséget

A narcisztikus személyek saját magukban nem látnak hibát, vagy ha mégis, azt elbagatellizálják, nem érzik a tetteik súlyát, következményeit, emiatt a környezetük nagyon szenved a viselkedésüktől. Mivel nem érzik úgy, hogy velük „baj lenne”, ezért nagyon kevés esetben mennek el szakemberhez, terápiára, így diagnosztizálni is nehéz, hány embert is érint valójában ez a személyiségzavar. A környezetükben lévő családtagok, a rokonok, a párjuk, a gyerekük sokszor maguktól mennek terápiára, ugyanis kifejezetten megterhelő, toxikus a narcisztikus párjának vagy családtagjának lenni.

A statisztika a diagnosztizált narcisztikusok számát mutatja, ami valóban néhány százalék körüli, de ez csak a töredéke a valós adatnak. Magyarországon közvetett vagy közvetlen módon 800 ezer felnőtt embert érint a narcizmus. Sok emberről van szó, mely abból is látszik, ha az internetes kereséseket vesszük alapul, 30 ezren böngésznek egy adott pillanatban narcizmussal kapcsolatos tartalmat. A szakember szerint ezek az óriási számok azt is mutatják, hogy akár százezer ember is lehet ma Magyarországon, aki közvetlenül a narcizmus miatt van krízisben vagy eljuthat a preszuicid helyzetig, azaz elgondolkodott már az öngyilkosságon. 

Nagy hiba „divatként” hivatkozni a narcizmusra és elbagatellizálni a személyiségzavar miatti súlyos problémákat

– figyelmeztet Beke Sándor, majd hozzáteszi: ez egy súlyos társadalmi probléma, mert a narcisztikus tönkreteszi a közvetlen környezetét.

A társadalmi változások is elősegítik, hogy egyre több a narcisztikus ember

A világ egyre jobban materializálódik, egyre erősebben az anyagi javak felé fordul, ami táptalaj a narcizmusnak. Minden ami megszerezhető, a tárgyak, a javak, a pénz, és mindemellett a szexualitás kifejezetten fontosak a narcisztikusnak. Mivel gyermekkorukban sérültek, első és legfontosabb, hogy biztosítsák maguknak a stabilitást, megszerezzék az anyagi és az érzelmi biztonságot. Ezt bármi áron véghez viszik, és folyamatosan kontrollálják is a folyamatokat, illetve főként a személyt, aki mellettük él. 

A másik eszköz, ami táptalajt ad a narcizmusnak, a social media használata. Az online térben ugyanis fel lehet építeni bármit, karaktert lehet gyártani, nem kell őszintének lenni, nem kell szemtől szemben kimondani dolgokat, működése gyors és segítségével párhuzamos kapcsolatokat lehet működtetni. A narcisztikus ember csakis toxikus viszonyokat tud maga körül kialakítani, mert azt nézi, mi az, amit a kapcsolatból profitál. Minden kapcsolata nagyon gyorsan tud változni a külső körülmények hatására, ugyanis egy narcisztikus személy percek alatt írja át a narratívát, vesz 180 fokos fordulatot és a szeretett párja egy szempillantás alatt ellenséggé devalválódik.

Ellátmányfüggő a narcisztikus

A narcisztikus személyek nem érzelmi alapon kapcsolódnak másokhoz és nem is emocionális alapon vannak a kapcsolataikban, az „ellátmány” a céljuk – mondta a pszichológus, majd arról beszélt, a narcisztikusoknál a házasság sem azért tart esetleg évtizedekig, mert őszintén szeretik a párjukat, hanem mert párjuk „magas értékű” személy valami miatt számukra. Érték lehet, ha például intenzív érzelmet kapnak, ami lehet negatív vagy pozitív. Bármi más miatt is ragaszkodhatnak a partnerhez, vagy a szexuális kötődés, vagy az anyagi javak, vagy egész egyszerűen saját maguk validálása miatt lehetnek benne a kapcsolatban, hogy férfinek/nőnek érezzék magukat. A narcisztikus ember nem tudja elviselni, ha nélkülözhető, mellőzhető, így az is lehet, hogy pont ezt az „értéket” adja meg az állandó társa. Ami elmondható, hogy minden esetben háromszög kapcsolatban vagy még több szög kapcsolatban gondolkoznak a legtöbb esetben, mert azokat az értékeket, amikre bármi áron vágynak, nem találják meg egyetlen személyben. Ezért „kiszervezik”, hogy más-más emberektől más-más ellátmányhoz juthassanak, így biztosítják maguknak azt, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben sem. Biztonsági játékosok, ez mindenek felett áll náluk, ahhoz, hogy mindenük meglegyen, alárendelnek morált, emberséget, érzéseket. Emiatt van, hogy mélynek tűnő érzelmi kapcsolatról egy perc alatt tudnak átváltani adott esetben például egy anyagi előnyt adó kapcsolatra.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

