Alárendel morált, emberséget, érzelmeket az ellátmányfüggő narcisztikus

Narcisztikus vonások mindenkiben vannak, de spektrumprobléma lévén, van, akiben kevesebb és kevésbé intenzív ilyen vonás van és van, akiben rendkívül erős, elérheti a személyiségzavar szintjét. Személyiségzavarról akkor beszélhetünk, ha valakinek a természete, viselkedése már toxikusan hat másokra, a közvetlen környezetre – magyarázta Beke Sándor pszichológus, a téma szakértője.

A narcisztikus mellett sokan járnak terápiába, de ők szinte sosem kérnek segítséget

A narcisztikus személyek saját magukban nem látnak hibát, vagy ha mégis, azt elbagatellizálják, nem érzik a tetteik súlyát, következményeit, emiatt a környezetük nagyon szenved a viselkedésüktől. Mivel nem érzik úgy, hogy velük „baj lenne”, ezért nagyon kevés esetben mennek el szakemberhez, terápiára, így diagnosztizálni is nehéz, hány embert is érint valójában ez a személyiségzavar. A környezetükben lévő családtagok, a rokonok, a párjuk, a gyerekük sokszor maguktól mennek terápiára, ugyanis kifejezetten megterhelő, toxikus a narcisztikus párjának vagy családtagjának lenni.

A statisztika a diagnosztizált narcisztikusok számát mutatja, ami valóban néhány százalék körüli, de ez csak a töredéke a valós adatnak. Magyarországon közvetett vagy közvetlen módon 800 ezer felnőtt embert érint a narcizmus. Sok emberről van szó, mely abból is látszik, ha az internetes kereséseket vesszük alapul, 30 ezren böngésznek egy adott pillanatban narcizmussal kapcsolatos tartalmat. A szakember szerint ezek az óriási számok azt is mutatják, hogy akár százezer ember is lehet ma Magyarországon, aki közvetlenül a narcizmus miatt van krízisben vagy eljuthat a preszuicid helyzetig, azaz elgondolkodott már az öngyilkosságon.

Nagy hiba „divatként” hivatkozni a narcizmusra és elbagatellizálni a személyiségzavar miatti súlyos problémákat

– figyelmeztet Beke Sándor, majd hozzáteszi: ez egy súlyos társadalmi probléma, mert a narcisztikus tönkreteszi a közvetlen környezetét.

A társadalmi változások is elősegítik, hogy egyre több a narcisztikus ember

A világ egyre jobban materializálódik, egyre erősebben az anyagi javak felé fordul, ami táptalaj a narcizmusnak. Minden ami megszerezhető, a tárgyak, a javak, a pénz, és mindemellett a szexualitás kifejezetten fontosak a narcisztikusnak. Mivel gyermekkorukban sérültek, első és legfontosabb, hogy biztosítsák maguknak a stabilitást, megszerezzék az anyagi és az érzelmi biztonságot. Ezt bármi áron véghez viszik, és folyamatosan kontrollálják is a folyamatokat, illetve főként a személyt, aki mellettük él.