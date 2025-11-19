Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Kocsis MátéKocsis Máté Fideszmagyarország kormánya

Magyarországon nagyon erős és stabil kormány kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból + videó

Egy Orbán-kormány kell ahhoz, hogy legyen annyi ereje, annyi stabil, megbízható képviselője, annyi respektje a világban, hogy ki tudjon maradni a háborúból.

Forrás: Facebook2025. 11. 19. 15:18
– Az európai hadsereg álma és víziója már nem elérhetetlen, azt építik most. Tulajdonképpen melyikőjük merné most feltenni arra a kezét, hogy abban az európai hadseregben kötelességszerűen, NATO-tagállamként a mi gyerekeinknek 5-6 év múlva nem kell részt venniük – vetette fel egy fórumon Kocsis Máté.

Komádi, 2025. november 17. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban 2025. november 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette:

 senki nem merné ezt a papírt aláírni. 

Szerinte a tiszások is „nagyon bátran” mondják, hogy ugyan már, nem lesz háború, de

ki merné azt a saját személyes felelősségével állítani és kitartani mellette, hogy ez valóban nem történik meg?

– Két háborúba sodortak már bele bennünket. Az első világháborút, történelemszeretők emlékeznek rá, úgy veszítettük el, hogy a kirobbanásához semmi közünk nem volt, és egy puska nem dördült el az ország területén. A legnagyobb kárvallottjai lettünk – emlékeztetett Kocsis Máté, aki aláhúzta, hogy a trianoni békeszerződés lett az első világháború végeredménye. Felidézte: aztán jött a második világégés, s bár nagyszerű vezetői voltak az országnak, de ahhoz nem volt elég erejük, bátorságuk, hogy kimaradjanak.

– Magyarországon nagyon erős és stabil kormány kell ahhoz, ha úgy tetszik, kimondom, 

egy Orbán-kormány kell ahhoz, hogy legyen annyi ereje, annyi stabil, megbízható képviselője, annyi respektje a világban, hogy ki tudjon maradni egy háborúból

– zárta gondolatait a Fidesz frakcióvezetője.


Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)

 

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

