Magyarországon nagyon erős és stabil kormány kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból + videó

– Az európai hadsereg álma és víziója már nem elérhetetlen, azt építik most. Tulajdonképpen melyikőjük merné most feltenni arra a kezét, hogy abban az európai hadseregben kötelességszerűen, NATO-tagállamként a mi gyerekeinknek 5-6 év múlva nem kell részt venniük – vetette fel egy fórumon Kocsis Máté.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette:

senki nem merné ezt a papírt aláírni.

Szerinte a tiszások is „nagyon bátran” mondják, hogy ugyan már, nem lesz háború, de

ki merné azt a saját személyes felelősségével állítani és kitartani mellette, hogy ez valóban nem történik meg?

– Két háborúba sodortak már bele bennünket. Az első világháborút, történelemszeretők emlékeznek rá, úgy veszítettük el, hogy a kirobbanásához semmi közünk nem volt, és egy puska nem dördült el az ország területén. A legnagyobb kárvallottjai lettünk – emlékeztetett Kocsis Máté, aki aláhúzta, hogy a trianoni békeszerződés lett az első világháború végeredménye. Felidézte: aztán jött a második világégés, s bár nagyszerű vezetői voltak az országnak, de ahhoz nem volt elég erejük, bátorságuk, hogy kimaradjanak.

– Magyarországon nagyon erős és stabil kormány kell ahhoz, ha úgy tetszik, kimondom,

egy Orbán-kormány kell ahhoz, hogy legyen annyi ereje, annyi stabil, megbízható képviselője, annyi respektje a világban, hogy ki tudjon maradni egy háborúból

– zárta gondolatait a Fidesz frakcióvezetője.