Elképesztő méretű dinoszauruszcsont-lelőhelyet találtak Erdélyben

Több mint száz dinoszaurusz-maradványt találtak négyzetméterenként az erdélyi Hátszegi-medencében – hívta fel a figyelmet honlapján az Eörvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE). A közlemény emlékeztet: a terület világszerte híres dinoszaurusz-maradványairól, amelyek az elmúlt több mint száz évben több tucat lelőhelyről kerültek elő.

A nagy méretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent a medencében (Forrás: ELTE)

Bár a lelőhelyek száma nagy, a dinoszauruszleletek eddig ritkásan, elszórtan fordultak elő a területen. Mint írták, a most felfedezett lelőhelyen azonban

a magyar és román kutatók négyzetméterenként több mint száz gerincesmaradványt találtak, a nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent a medencében.

A leletegyüttes kétéltűeket, teknősöket, krokodilokat, dinoszauruszokat, repülő hüllőket és emlősök maradványait is tartalmazza – sorolták, majd kiemelték: volt olyan lelőhely, ahonnan több mint 800 gerincesmaradvány került elő kevesebb mint öt négyzetméternyi területről. A lelőhely részletes vizsgálatának eredménye a napokban jelent meg a PLOS One tudományos folyóiratban.