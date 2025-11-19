dinoszauruszdinoszaurusz csontvázErdély

Elképesztő méretű dinoszauruszcsont-lelőhelyet találtak Erdélyben

Nagy mennyiségű dinoszauruszcsontot találtak az erdélyi Hátszegi-medencében – hívta fel a figyelmet honlapján az ELTE. Volt olyan lelőhely, ahonnan több mint 800 gerinces maradványa került elő kevesebb mint öt négyzetméternyi területről. A lelet részletes vizsgálatának eredménye a napokban jelent meg a PLOS One tudományos folyóiratban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 14:46
Több mint száz dinoszaurusz-maradványt találtak négyzetméterenként az erdélyi Hátszegi-medencében – hívta fel a figyelmet honlapján az Eörvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE). A közlemény emlékeztet: a terület világszerte híres dinoszaurusz-maradványairól, amelyek az elmúlt több mint száz évben több tucat lelőhelyről kerültek elő. 

A nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent a medencében (Forrás: ELTE)
Bár a lelőhelyek száma nagy, a dinoszauruszleletek eddig ritkásan, elszórtan fordultak elő a területen. Mint írták, a most felfedezett lelőhelyen azonban 

a magyar és román kutatók négyzetméterenként több mint száz gerincesmaradványt találtak, a nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent a medencében.

A leletegyüttes kétéltűeket, teknősöket, krokodilokat, dinoszauruszokat, repülő hüllőket és emlősök maradványait is tartalmazza – sorolták, majd kiemelték: volt olyan lelőhely, ahonnan több mint 800 gerincesmaradvány került elő kevesebb mint öt négyzetméternyi területről. A lelőhely részletes vizsgálatának eredménye a napokban jelent meg a PLOS One tudományos folyóiratban.

Borítókép: A lelőhely felfedezésének pillanata 2019-ben (Forrás: ELTE)


