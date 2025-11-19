Kezdődik a drogfészkek bezárása, üzente a kormánybiztos

Horváth László közösségi oldalán jelentette be, hogy a legújabb kormánydöntés értelmében a rendőrség akár három hónapra is lakatot tehet a drogkereskedelemben érintett, gyanús üzletekre, helyekre. Ezzel új, rendkívül erős eszközt kapott a rendőrség a kábítószer elleni küzdelemhez – tette hozzá a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Horváth László kormánybiztos szerint mindenkinek vállalnia kell a felelősséget (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A politikus a döntést azzal magyarázta, hogy a közelmúltban számos nyomozás szálai vezettek ilyen helyekre, és a közvélemény jogos felháborodása is egyre erősebben követelte a fellépést a nyílt, kontroll nélküli drogfogyasztás és -terjesztés ellen.

Világossá tettük, hogy a kábítószer elleni küzdelemben nincs alku. Folytatjuk a kábítószer kisöprését Magyarországról – a drogkeverők, a drogdílerek és a drognak teret adó szórakozóhelyek, üzletek lekapcsolását. Nincsenek érinthetetlenek, mindenkinek vállalnia kell a felelősséget – különösen azoknak, akik fiatalok életével játszanak

– írta a kormánybiztos.