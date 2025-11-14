MiskolcKábítószer-ellenes Települések SzövetséghálózatHorváth László

Társadalmi mozgalom indult: megalakult Miskolcon a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége

Megalakult Miskolcon a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége. „A kábítószer elleni küzdelemben alapkövetelmény a tudatosság és a társadalmi összefogás” – jelentette ki a Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos az eseményt követő sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 14. 17:24
Miskolcon 12 alapító önkormányzat részvételével megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége (KETESZ), amelyhez további települések is jelezték csatlakozási szándékukat – jelentette be Horváth László.

Miskolc, 2025. november 14. Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének (KETESZ) megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón Miskolcon 2025. november 14-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János / MTI 

„A kábítószer elleni küzdelemben alapkövetelmény a tudatosság és a társadalmi összefogás” – fogalmaztt a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos az eseményt követő sajtótájékoztatón. 

Horváth László azt mondta, érezni kell a veszélyt: ahol a kábítószer megjelenik, szétveri, tönkreteszi a közösségeket. A települések önérdeke, hogy küzdjenek ellene – fűzte hozzá.

A kezdeményezők az egész ország területéről érkeztek, és fontos feladatuknak tekintik egymás jó gyakorlatainak megismerését 

– mondta a kormánybiztos.

Megjegyezte: az elfogadott ajánlások szerint a kábítószer-ellenes küzdelemben az önkormányzatok segítik a helyi polgárőrség és a települési rendészet munkáját. Napi kapcsolatot tartanak az oktatási intézményekkel, évente legalább két alkalommal helyi közösségi szintű prevenciós rendezvényt tartanak. Együttműködnek a helyi médiával kábítószer-ellenes tartalmak megjelentetésében, és fokozottan figyelnek arra, hogy a saját települési rendezvényeiken, fesztiválokon ne jelenjen meg kábítószer vagy annak reklámozása.

Horváth László 

a kábítószer-ellenes küzdelemben mérföldkőnek nevezte a szövetség megalakítását, amelynek nincs hazai előzménye. 

Társadalmi mozgalmat indítottak útjára, amelyben önkéntesen, saját elhatározásukból vesznek részt a települések, a polgármesterek által pénteken Miskolcon aláírt szándéknyilatkozatot pedig a képviselő-testületek fogják megerősíteni – jelezte a kormánybiztos. Kitért arra, hogy 

a társadalmi összefogással a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni. A rendőri fellépés, a jogszabályi háttér ugyanis nem elegendő a küzdelemben, széles társadalmi összefogásra van szükség

–hangoztatta. A kábítószer-kereskedelem méretére utalva megemlítette: 

a közelmúltban olyan magyarországi kínai hálózatot számoltak fel, amelynél 42 tonna, kábítószer előállítására alkalmas anyagot foglaltak le, aminek a piaci értéke 600 milliárd forint; két hete 2,2 tonna kokaint foglaltak le 70 milliárd forint feketepiaci értékkel, Csepelen pedig 13 milliárd forint érétékű alapanyagot találtak.

Horváth László arra is felhívta a figyelmet, hogy a „méregipar” az online térben is terjeszkedik, „a tömeges elárasztás és az iparszerű működés soha nem jelentett olyan veszélyt, mint ma”. 

Nem válogat, szétroncsol mindent

– tette hozzá a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz–KDNP), az alakuló ülésnek otthont adó Miskolc polgármestere a településvezetők szakmai fórumának nevezte a KETESZ-t. Meggyőződése szerint az összefogás eredményeként az önkormányzatok is felkészültebbek lesznek a kábítószer-ellenes küzdelemben.

Borítókép: Budaházi Árpád, Isaszeg polgármestere, Nagy Sándor, Recsk polgármestere, Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere, Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere, Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere, Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, Tóth József, Halmaj polgármestere, Csirke Róbert, Alsózsolca polgármestere és Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere (b-j) a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének (KETESZ) megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón Miskolcon 2025. november 14-én (Fotó: MTI/Vajda János)


