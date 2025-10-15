Horváth Lászlórendőrségbüntetőjogkábítószer-kereskedelemRépássy Róbert

Országos akció kezdődik, a büntetőjog, a büntetőpolitika teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen + videó

A büntetőjog, a büntetőpolitika teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen – közölte az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára szerdán Debrecenben, a Miniszterelnökség és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ágazati konferenciáján. Horváth László közölte, hogy az elmúlt évek és a Delta program legnagyobb szabású, összehangolt rendőri akciója indult el ma reggel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 15. 17:46
Forrás: Shutterstock
Akkor lehet hatékony a kábítószer-kereskedők elleni fellépés, ha a környezetük kiveti magából ezeket az embereket, és a közösségek együttműködnek a hatóságokkal – mondta Répássy Róbert a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon – a megelőzés társadalomépítő ereje című tanácskozás megnyitóján. 

Debrecen, 2025. október 15. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon - a megelőzés társadalomépítő ereje című konferencián a debreceni Kölcsey Központban 2025. október 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon – a megelőzés társadalomépítő ereje című konferencián a debreceni Kölcsey Központban 2025. október 15-én
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Az államtitkár az alaptörvény és a Btk. módosítására utalva hozzátette: a kábítószer-kereskedőknek meg kell érteniük, hogy „nincs kegyelem” az esetükben. 

A július 15-én hatályba lépett Btk-módosítás erőteljes fellépés a kábítószer-kereskedőkkel szemben, forradalmasította a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet

– hangoztatta. Megjegyezte, fontos a megelőzés társadalmi ereje, hogy mindenki megértse: a kábítószer-kereskedelemmel szemben nem lehet semmilyen alkut kötni.

Répássy Róbert a konferencián részletesen ismertette, milyen módosítások, szigorítások történtek a Btk-ban, kiemelve egyebek között, hogy „kábítószer-ügyekben titkos megfigyelésnek is helye van”.

Az államtitkár megerősítette, csak úgy lehet hatékony a fellépés a kábítószer-használattal és -kereskedelemmel szemben, ha a közösségek együttműködnek a hatóságokkal.

Ugyanakkor még „előttünk áll a nagy társadalmi vita”, hogyan állítható meg a kábítószer népszerűsítése, az ezt szolgáló propaganda – vetette fel az IM parlamenti államtitkára. Répássy Róbert szerint egyelőre az látszik, hogy nincs gátja a kábítószer-népszerűsítésnek.

Mindent megteszünk azért, hogy – természetesen az alkotmányos jogokat tiszteletben tartva – (...) különbséget tegyünk a gyermekeinkre káros kábítószer-propaganda és a művészeti szabadság között

– hangoztatta az államtitkár, hozzátéve: ebben a kérdésben szeretnének világos határvonalat húzni, ami remélhetőleg a társadalom többségének támogatásával fog találkozni.

Elkezdődött az eddigi legnagyobb Delta akció 

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a konferencián bejelentette: 

szerda hajnalban kiterjedt, összehangolt, koncentrált rendőrségi akció kezdődött Soprontól Nyíregyházáig az ország egész területén a kábítószer, a kábítószer-előállítók és kereskedők ellen.

A Delta fedőnevű akcióban 47 helyszínen ötszáz rendőr vesz részt, kilenc vármegyei és a fővárosi rendőr-főkapitányság munkatársai közreműködnek, 14 ügyészi szervezet felügyeletével – ismertette a kormánybiztos.

Debrecen, 2025. október 15. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszédet mond a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon - a megelőzés társadalomépítő ereje című konferencián a debreceni Kölcsey Központban 2025. október 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszédet mond a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon – a megelőzés társadalomépítő ereje című konferencián a debreceni Kölcsey Központban 

Horváth László azt mondta, nemzetközi bűnözői szervezetek által működtetett iparszerű tevékenységgel állnak szemben, „minden eddiginél nagyobb a társadalmi kitettsége, minden eddiginél szélesebb, mélyebb roncsolást végez ez a szervezett bűnözői iparág”.

Hozzátette:

a kábítószer súlyos társadalmi kihívás az egyén környezetében is, „mindent szétroncsol, az életet, a biztonságot, az esélyt veszi el”.

A kormánybiztos szerint a kábítószer elleni harcban a legfontosabb a tudatosság, fel kell ismerni, mekkora a veszteség, és meg kell szervezni, meg kell erősíteni a társadalom védekező képességét. Komoly veszélynek nevezte, hogy kétszázmilliós nézettsége, hallgatottsága van a közösségi médiában a kábítószeres tartalmaknak.

„Ez nem szabadság kérdése, nem alapjog, a kábítószer népszerűsítésében egységes társadalmi elutasításra van szükség”

– mutatott rá Horváth László.

Kulcsfontosságú az összefogás a kábítószer elleni harcban

Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke azt mondta, az ország lakosságának hetven százalékával kell összefogni a kábítószer elleni küzdelemben. Azzal a konzervatív beállítottságú hetven százalékkal, akikkel összefogva lehet érvényesíteni „elemi érdekünket, hogy »megállítsuk ezt a mételyt«”.

A kormánypárti politikus arra is kitért, hogy „az európai társadalmak, benne Magyarország, haladnak az értékek elvesztése útján”. Felhívta a figyelmet az identitás megőrzésre, ami megakadályozza a „végső ürességet”.

Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke köszöntőjében példaként azt mondta: „azért jelent meg Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa”. Utóbbi azt is jelenti, hogy az építményt darabonként kell szétszedni, csakúgy, mint a kábítószer elleni küzdelemben.

A debreceni konferencia résztvevői a megnyitó után plenáris tudományos ülések, szekcióülések és kerekasztal-beszélgetések keretében tekintették át egyebek mellett az oktatási, az egyházi és a civil szervezeteknek, illetve a rendvédelmi szerveknek a kábítószer-prevenció, valamint a kábítószer-felszámolás terén várható feladatait.

Borítókép: Keményen fellépnek a kábítószer-kereskedelem ellen (Illusztráció/Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

