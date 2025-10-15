Országos akció kezdődik, a büntetőjog, a büntetőpolitika teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen + videó

Akkor lehet hatékony a kábítószer-kereskedők elleni fellépés, ha a környezetük kiveti magából ezeket az embereket, és a közösségek együttműködnek a hatóságokkal – mondta Répássy Róbert a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon – a megelőzés társadalomépítő ereje című tanácskozás megnyitóján.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon – a megelőzés társadalomépítő ereje című konferencián a debreceni Kölcsey Központban 2025. október 15-én

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az államtitkár az alaptörvény és a Btk. módosítására utalva hozzátette: a kábítószer-kereskedőknek meg kell érteniük, hogy „nincs kegyelem” az esetükben.

A július 15-én hatályba lépett Btk-módosítás erőteljes fellépés a kábítószer-kereskedőkkel szemben, forradalmasította a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet

– hangoztatta. Megjegyezte, fontos a megelőzés társadalmi ereje, hogy mindenki megértse: a kábítószer-kereskedelemmel szemben nem lehet semmilyen alkut kötni.

Répássy Róbert a konferencián részletesen ismertette, milyen módosítások, szigorítások történtek a Btk-ban, kiemelve egyebek között, hogy „kábítószer-ügyekben titkos megfigyelésnek is helye van”.

Az államtitkár megerősítette, csak úgy lehet hatékony a fellépés a kábítószer-használattal és -kereskedelemmel szemben, ha a közösségek együttműködnek a hatóságokkal.

Ugyanakkor még „előttünk áll a nagy társadalmi vita”, hogyan állítható meg a kábítószer népszerűsítése, az ezt szolgáló propaganda – vetette fel az IM parlamenti államtitkára. Répássy Róbert szerint egyelőre az látszik, hogy nincs gátja a kábítószer-népszerűsítésnek.

Mindent megteszünk azért, hogy – természetesen az alkotmányos jogokat tiszteletben tartva – (...) különbséget tegyünk a gyermekeinkre káros kábítószer-propaganda és a művészeti szabadság között

– hangoztatta az államtitkár, hozzátéve: ebben a kérdésben szeretnének világos határvonalat húzni, ami remélhetőleg a társadalom többségének támogatásával fog találkozni.

Elkezdődött az eddigi legnagyobb Delta akció

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a konferencián bejelentette:

szerda hajnalban kiterjedt, összehangolt, koncentrált rendőrségi akció kezdődött Soprontól Nyíregyházáig az ország egész területén a kábítószer, a kábítószer-előállítók és kereskedők ellen.

A Delta fedőnevű akcióban 47 helyszínen ötszáz rendőr vesz részt, kilenc vármegyei és a fővárosi rendőr-főkapitányság munkatársai közreműködnek, 14 ügyészi szervezet felügyeletével – ismertette a kormánybiztos.