Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

A fiatalok nem kitűnnek, hanem eltűnnek a drogoktól

Nagyon kemény küzdelemre van szükség a kábítószerek ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 12:35
Forrás: Shutterstock
– A kábítószer ellen egyidejűleg több fronton és hatalmas túlerővel szemben küzdünk – hívta fel a figyelmet Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos jelezte: ha családon belül jelen van a kábítószer, ha a közösségben ez a menő, ha ez árad a popkultúrából, akkor nagyon kemény küzdelemre van szükség, hogy egyáltalán esélye maradjon egy fiatalnak felismerni a veszélyt és elutasítani a kábítószert.

Fotó: NAV

Ma nagyon sok családban, kisgyerekek közvetlenül is azért vannak súlyos veszélyben, mert ott van a családon belül a kábítószer – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos. Majd rámutatott:

A fiataloknak pedig meg kell érteniük, hogy a kábítószerről nem kitűnni fognak, hanem eltűnni.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

