A fiatalok nem kitűnnek, hanem eltűnnek a drogoktól

– A kábítószer ellen egyidejűleg több fronton és hatalmas túlerővel szemben küzdünk – hívta fel a figyelmet Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos jelezte: ha családon belül jelen van a kábítószer, ha a közösségben ez a menő, ha ez árad a popkultúrából, akkor nagyon kemény küzdelemre van szükség, hogy egyáltalán esélye maradjon egy fiatalnak felismerni a veszélyt és elutasítani a kábítószert.

Fotó: NAV

Ma nagyon sok családban, kisgyerekek közvetlenül is azért vannak súlyos veszélyben, mert ott van a családon belül a kábítószer – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos. Majd rámutatott: