Egy befolyásos ügyvédig is elérnek a nagybani piacot uraló maffia szálai?

Nyílt titok a nagybani piachoz köthető vállalkozók körében, hogy egy szakmai körökben jól ismert ügyvéd is érintett lehet az ott zajló bűncselekményekben – értesült a Magyar Nemzet. Az illető neve egyébként már évek óta közszájon forog a piac ismerői között, és feltételezhető, hogy terhelő vallomások is születtek ellene.

Fotó: Havran Zotán

Razzia a nagybanin

Emlékezetes, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt évek legnagyobb legnagyobb razziáját hajtotta végre néhány hónapja a Budapesti Nagybani Piacon A razzia során a NAV három bűnügyi igazgatósága összesen 78 helyszínen csapott le, 55 személyt állítottak elő és gyanúsítottak meg, továbbá jelentős vagyont foglaltak le.

Sok százmilliós kézpénz, hajó, luxusautók

A több szervezett bűnözői csoportot érintő ügynek van budapesti és pécsi szála is. A bűnbandák által okozott kár meghaladja a tízmilliárd forintot. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomozó adóhatóság több száz millió forintnyi készpénz mellett nívós ingatlanokat, márkás karórákat és luxusautókat, illetve egy hajót is lefoglalt.

Korábbi információnk szerint az akció részeként fogta el a NAV az egyik legbrutálisabb maffialeszámolás, a Döcher-gyilkosság fontos tanúját, illetve a piac egyik legbefolyásosabb vállalkozóját, M. A.-t is.

Terhelő vallomás az egyik bűnszervezet ellen

A mesés jövedelemmel rendelkező M. A.-ról már sokszor megírtuk, hogy róla egy 2019-es vallomásban is szó esett. Egy áfacsalási ügyben érintett férfi tett rá terhelő vallomást, megemlítve azt is, hogyan működik a piachoz köthető költségvetési csalás.

A kipakoló és együttműködő gyanúsított arról is beszélt, hogy M. annak idején neki elmondta: jó viszonyban van – az akkor még szabadlábon lévő, azóta több alvilági leszámolás miatt elítélt – Portik Tamással és körével, így „a városban neki van a legnagyobb hatalma”. Az egykori bűntárs évekkel ezelőtt megemlítette azt is, hogy M. A. és több bűnöző egy komoly, milliárdos károkat okozó bűnszervezetet irányít. Azóta egy másik ismert, szintén a bűnszervezethez tartozó vagyonos vállalkozó (V. F.) is lebukott, őt is költségvetési csalással gyanúsítják.