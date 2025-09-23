  • Magyar Nemzet
Horváth László: Elszántak vagyunk, hogy kisöpörjük Magyarországról a kábítószereket

A balliberális oldal nem hajlandó kimondani, hogy a kábítószer rossz – fogalmazott lapunknak Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszámolt a hajtóvadászat eddigi eredményeiről, a szigorított jogszabályok fontosságáról, valamint a drogellenes DPK létrejöttéről. Leszögezte, hogy a kábítószerek elleni harc egy hosszú és keserves küzdelem lesz, de elszántak és kitartóak.

Máté Patrik
2025. 09. 23. 5:17
Fotó: Ladóczki Balázs
– Milyen fontos szigorításokat tartalmaz a kábítószer-ellenes törvény?

– Az egyik cél az volt, hogy olyan kőkemény szabályokat alkossunk meg, amelyek a rendőrség kezébe hatékony eszközöket adnak a kábítószer-kereskedelemmel szemben. A másik pedig az, hogy legyen a törvénycsomagnak egyfajta visszatartó, elrettentő ereje. Hiszen ha azt látják a kábítószer-kereskedelemmel és -terjesztéssel foglalkozók, hogy innentől kezdve tényleg nagyon kemény és komoly következményekkel kell számolniuk, akkor bizony elgondolkodhatnak azon, hogy érdemes-e ezt folytat­niuk. A törvénycsomag európai szinten is új elemeket fogalmazott meg. Az elmúlt években a kábítószer-előállítók mindenütt lépéselőnyben voltak, mert folyamatosan olyan új vegyületeket dobtak piacra, amelyek nem szerepeltek az országok tiltólistáján. Ezek a vegyületek pedig roppant veszélyesek, akár egyetlen adagnyi is halált okozhat. Az előállító sem tudja, hogy mit állít elő, aki pedig használja, nem tudhatja, hogy milyen hatással lesz rá. Nem lehet tudni, hogy egy-egy ilyen vegyület kinél vált ki olyan öntudatvesztett, őrjöngő és erőszakos állapotot, amely nagyon súlyos cselekményekhez vezethet. Ilyen volt pél­dául a fonói kettős gyilkosnak az esete. Mi azt mondtuk ki a törvényben, hogy nem a kémiai összetétel számít, hanem a szándék.

Tehát ha valaki olyan szerrel kereskedik, aminek bódító hatása van, az kábítószernek minősül. Fontos az is, hogy a kábítószer-kereskedőnek tudnia kell: ha elkapják, akkor a kábítószer-kereskedelemhez használt eszközöket, illetve a vagyontárgyakat is elkobozzák. A hajtóvadászat kezdete óta 1183 kilogramm kábítószert vontak ki a feketepiacról, 6581 büntetőeljárás indult, közel kilencszázmillió forint értékben foglalt le a rendőrség különféle vagyontárgyakat és pénzeszközöket, illetve több száz személygépkocsit is. 

A kábítószer-kereskedőnek azzal kell számolnia, hogy a vagyonelkobzás és a súlyosbodó büntetési tételek mellett kitiltható lesz arról a településről vagy térségből, ahol ő a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott. Minősített eset lett, ha valaki azért követ el bűncselekményt, hogy kábítószerhez jusson vagy a kábítószer hatása alatt követ el bűncselekményt. Módosítottuk a büntető törvénykönyv bizonyos részeit, főként a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények büntetési tételeit emeltük meg. Így a bíróságnak lehetősége lesz arra, hogy tényleges életfogytiglani börtönbüntetést szabjon ki a miskei gyermekgyilkosság elkövetőjére.

20250730 Budapest Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Mennyire reális az elképzelés, hogy felszámolják a kábítószer-kereskedelmet Magyarországon?

– Minden kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll. Ilyen szempontból pedig a leghatározottabban és legkeményebben kell fellépni. Szervezett bűnözőkkel nincs miről beszélgetni, nincs miről alkudozni. Nem akarunk megtanulni együtt élni a kábítószerekkel és a szervezett bűnözéssel. Nem akarjuk elfogadni, hogy van egy szervezett bűnözői iparág, amely abból gazdagodik meg, hogy mérgezi a fiatalokat és a gyerekeket. Ráadásul a nemzetközi példák azt mutatják, hogy azok az országok, amelyek a megengedő kábítószer-politika útjára léptek, nemhogy nem oldották meg a problémát, hanem tetézték azt. Erkölcsi alapon, a nemzetközi gyakorlat alapján, valamint a gyermekek és a családok védelme érdekében nem állhatunk más állásponton, mint a zéró tolerancia. Ez nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem.

– Mi lehet az oka annak, hogy vannak politikusok, akik továbbra is azt hirdetik, hogy elfogadónak kell lenni a kábítószerekkel?

– Ez egyszerűen önfeladás. Akik az elfogadást hirdetik, azok azt hirdetik, hogy tehetetlenek, és nem is akarnak tenni semmit. De mi nem nézhetjük tétlenül, hogy a kábítószer elsorvasztja a gyermekeinket. Ez nemcsak egészségügyi probléma, hanem a társadalmat sújtó kihívás is. A liberálisok mindig csak a fogyasztót látják, de azt már nem, hogy a fogyasztónak is vannak áldozatai. Sok helyen a fogyasztók miatt romlott rendkívüli módon a közbiztonság. 

A fogyasztók voltak azok, akik betörtek, raboltak, erőszakos cselekményeket követtek el, de a fogyasztók családja is veszélyben van. Ők az áldozatai, akiknek a jogaik előrébb valók. Ezért a megengedő drogpolitikát hirdetők álláspontja morálisan is megkérdőjelezhető.

– Milyen változások lesznek a drogprevenció rendszerében?

– Megvannak a kőkemény jogszabályok, de ha azt nézzük, hogy a helyi közösségnek milyen az ellenálló képessége, akkor azt látjuk, hogy ijesztően gyenge. Tehát a prevenciónak elsősorban helyben kell megnyilvánulnia. A prevenció elsődleges védvonala a család. Nagyon sok olyan család van Magyarországon, ahol a kábítószer miatt vannak a gyerekek közvetlen veszélyben. Elég csak ismét a miskei tragédiára gondolni, ahol kristály nevű dizájnerdrogot fogyasztott a gyanúsított. A prevenció második védvonala az iskola, hiszen a kábítószer-kereskedők már a 10-11 éves gyerekeket is veszélybe sodorják. Ez a veszélyeztetettség az iskolás évek következő szakaszaiban is fennáll, és a középiskolában fokozódik, a szakiskolákban pedig már rendkívül nehéz a helyzet. A mérések azt mutatják, hogy a veszélyeztetettség harmincéves korig fokozottan fennáll. Fel kell készíteni a pedagógusokat, mert a kábítószer-kereskedelem és -terjesztés világa rendkívül gyorsan változik. Ezeket a változásokat pedig nyomon kell követni. A pedagógusoknak látniuk kell, hogy miről ismerhetik fel a veszélyt, és ha be tudták azonosítani a veszélyt, akkor hogyan lehet azt elkerülni. Úgyszintén nagyon fontos, hogy a gyerekek is fel tudják ismerni a veszélyt, és tudjanak jó döntést hozni. 

A gyermekek védelme érdekében lehetővé tesszük, hogy szigorú szakmai követelmények mentén a civil szervezetek részt vehessenek az iskolai prevenciós munkában. A rendőrség pedig megújította és Red néven elindította az új iskolai prevenciós programját.

Nem véletlenül mondtuk ki az alaptörvény módosításával, hogy Magyarországon nemcsak előállítani, terjeszteni, fogyasztani, hanem népszerűsíteni is tilos a kábítószert. Mert aki népszerűsíti, az gyakorlatilag piacot épít és keresletet bővít. A fiatalok az online térben sok olyan tartalommal találkozhatnak, amelyek a kábítószer-fogyasztást pozitív színben tüntetik fel. Az előadóknak egy jól behatárolható köre ezt csinálja, de ez felelőtlenség. Emellett nem mehetünk el szó nélkül, mert ennek a jelenségnek beláthatatlan következményei vannak.

– Voltak olyan zenészek, akik belátták, hogy hibát követtek el?

– Én már vitába keveredtem olyan előadóval – név szerint Pogány Indulóval –, aki leszögezte, hogy őt nem érdeklik a törvények. A közönségét pedig egyértelműen kábítószer-fogyasztásra ösztönözte. A fesztiválszezon nem azt mutatta, hogy az érintettekből előjött volna a felelősségtudat. Úgyhogy erre a helyzetre is választ fogunk találni. Nem kell azzal riogatni, hogy a művészi szabadságot akarnánk korlátozni vagy éppen rendezvényeket akarunk betiltani. Mi jogkövető magatartást szeretnénk, és azt, hogy ha valakire fiatalok százezrei figyelnek, akkor érezze azt a felelősséget, ami ezzel a szereppel jár.

– Hogyan erősíthető a családi védvonal?

– Az idősebb generációk sokszor nem látják, hogy milyen hatások között élnek a fiatalok. De azt is be kell látni, hogy van egyfajta elhanyagoltság a fiataloknál. Ezért gondolom, hogy a szülőknek is sok tennivalója van ebben az ügyben. Ha nem szentelnek elég figyelmet a fiataloknak, akkor ők nem tudják vagy nem merik megbeszélni a szüleikkel a problémáikat. Évekkel ezelőtt készült egy budapesti kerületi felmérés, amit megdöbbentő volt olvasni, mivel a középiskolások azt mondták, hogy a szüleikkel átlagosan napi hét percet beszélgetnek. Hét perc nem elég arra, hogy átlássuk, milyen hatások érik a gyerekünket.

– Lehetséges a nemzetközi együttműködés erősítése?

– A kábítószer előállítása és terjesztése egy ipar, ami nem áll meg az ország- és a településhatároknál. Ezért lenne nagyon jó, ha a közép-európai országok összehangolnák a tevékenységüket, mert így sokkal hatékonyabban lehetne fellépni a kábítószer-előállítók és -kereskedők ellen. 

Nemrég például úgy értünk el egy nagy fogást, hogy a magyar rendőrök kezdeményezésére magyar-román-francia együttműködés jött létre.

– Milyen jelentősége van a drogellenes digitális polgári kör létrejöttének?

– Nagyon sokan csatlakoztak, akik sorskérdésnek tartják a kábítószerek felszámolását. Ilyen Kucsera Gábor világbajnok és olimpikon kajakozó is, aki a saját példáján keresztül hitelesen tudja megmutatni azt, hogy ha valaki rossz döntést hoz, akkor milyen nehéz helyzetbe kerülhet. A kábítószerek világába könnyen be lehet lépni, de rendkívül nehéz kiszállni belőle. Egy világbajnok sportoló saját példája azt mutatja, hogy nehezebb volt megküzdenie a kábítószerrel, mint egy világbajnoki címet elérni. Kucsera Gábor minden következményével együtt vállalta a múltját, és bocsánatot kért a hozzá közel álló emberektől. Ez egy tisztességes magatartás, és nagyon köszönöm neki, hogy a drogellenes DPK tagja. Sajnos, jellemző, hogy az ellenzéki politikusokkal a kábítószerek kapcsán sem tudunk egy nemzeti minimumban megállapodni. Hála Istennek, a társadalom még a józan ész talaján áll, mert támogatják a kábítószer-kereskedők elleni fellépést. A balliberális oldal nem hajlandó kimondani, hogy a kábítószer rossz. Ahogy azt sem hajlandóak kimondani, hogy a kábítószer mögött ott van a szervezett bűnözés. Sőt, azt sugallják, hogy a kábítószer-használat szerzett jog és az élet része. Azonban ez nem igaz. Mi valóban nagyon komolyan gondoljuk, hogy társadalmi összefogásra és egységes elutasításra van szükség. 

Miskén is egy szörnyű tragédia után ébredt fel a közösség, és döntött úgy, hogy kiszorítja a közösségből a kábítószer-terjesztőket. Nekünk is az egyetlen lehetséges célunk, hogy a kábítószer-kereskedelmet felszámoljuk. Ez egy hosszú és keserves küzdelem lesz, de mi elszántak és kitartóak vagyunk. Folytatjuk a hajtóvadászatot, és maradunk a zéró toleranciánál.

 

Borítókép: Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

