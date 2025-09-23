Horváth László: Elszántak vagyunk, hogy kisöpörjük Magyarországról a kábítószereket

– Milyen fontos szigorításokat tartalmaz a kábítószer-ellenes törvény?

– Az egyik cél az volt, hogy olyan kőkemény szabályokat alkossunk meg, amelyek a rendőrség kezébe hatékony eszközöket adnak a kábítószer-kereskedelemmel szemben. A másik pedig az, hogy legyen a törvénycsomagnak egyfajta visszatartó, elrettentő ereje. Hiszen ha azt látják a kábítószer-kereskedelemmel és -terjesztéssel foglalkozók, hogy innentől kezdve tényleg nagyon kemény és komoly következményekkel kell számolniuk, akkor bizony elgondolkodhatnak azon, hogy érdemes-e ezt folytat­niuk. A törvénycsomag európai szinten is új elemeket fogalmazott meg. Az elmúlt években a kábítószer-előállítók mindenütt lépéselőnyben voltak, mert folyamatosan olyan új vegyületeket dobtak piacra, amelyek nem szerepeltek az országok tiltólistáján. Ezek a vegyületek pedig roppant veszélyesek, akár egyetlen adagnyi is halált okozhat. Az előállító sem tudja, hogy mit állít elő, aki pedig használja, nem tudhatja, hogy milyen hatással lesz rá. Nem lehet tudni, hogy egy-egy ilyen vegyület kinél vált ki olyan öntudatvesztett, őrjöngő és erőszakos állapotot, amely nagyon súlyos cselekményekhez vezethet. Ilyen volt pél­dául a fonói kettős gyilkosnak az esete. Mi azt mondtuk ki a törvényben, hogy nem a kémiai összetétel számít, hanem a szándék.

Tehát ha valaki olyan szerrel kereskedik, aminek bódító hatása van, az kábítószernek minősül. Fontos az is, hogy a kábítószer-kereskedőnek tudnia kell: ha elkapják, akkor a kábítószer-kereskedelemhez használt eszközöket, illetve a vagyontárgyakat is elkobozzák. A hajtóvadászat kezdete óta 1183 kilogramm kábítószert vontak ki a feketepiacról, 6581 büntetőeljárás indult, közel kilencszázmillió forint értékben foglalt le a rendőrség különféle vagyontárgyakat és pénzeszközöket, illetve több száz személygépkocsit is.

A kábítószer-kereskedőnek azzal kell számolnia, hogy a vagyonelkobzás és a súlyosbodó büntetési tételek mellett kitiltható lesz arról a településről vagy térségből, ahol ő a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott. Minősített eset lett, ha valaki azért követ el bűncselekményt, hogy kábítószerhez jusson vagy a kábítószer hatása alatt követ el bűncselekményt. Módosítottuk a büntető törvénykönyv bizonyos részeit, főként a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények büntetési tételeit emeltük meg. Így a bíróságnak lehetősége lesz arra, hogy tényleges életfogytiglani börtönbüntetést szabjon ki a miskei gyermekgyilkosság elkövetőjére.