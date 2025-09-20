Kucsera Gábor nagy dolgot tett, ezért hálás neki a kormánybiztos

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a digitális polgári körök első országos találkozóján azt mondta a Hír TV-nek, hogy az elmúlt fél évben hatezer büntetőeljárás indult és több mint egy tonna kábítószert vontak ki a feketepiacról, ami 900 millió forint veszteség a drogkereskedőknek – írta a Metropol a Ripostra hivatkozva.

Kucsera Gábor elvtelen támadások kereszttüzében találta magát (Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin)

A kormánybiztos úgy folytatta: az online tér nagyon veszélyes tud lenni, mivel a fiatalokat olyan médiatartalmakkal árasztják el az online térben, amelyek a kábítószer-használatot és az ehhez kapcsolódó életvitelt pozitív, követendő, divatos színben tüntetik fel.

– Hálás vagyok Kucsera Gábor világbajnok sportolónak, aki elfogadta a meghívást, és alapító tagja lett a Drogellenes digitális polgári körnek.

Nagyon fontos, hogy akik már megjárták ezt a személyes poklot, azok elmondják, hogy a kábítószer egy rossz döntés volt, és ebből a rossz döntésből kijönni, megküzdeni vele az néha nagyobb küzdelem, mint elnyerni egy világbajnoki címet. Ha ezt olyasvalaki mondja, aki átment ezen, az az emberek felé egy hiteles közlés

– fogalmazott Horváth László.

Kucsera Gábort drogellenes kiállásáért támadták

Amint arról korábban lapunk beszámolt, Kucsera Gábor heves támadások célkeresztjébe került ellenzéki oldalról amiatt, hogy tagja lett a Drogellenes digitális polgári körnek. A kétszeres világbajnok sportoló azonban kiállt döntése mellett. – Akadnak, akik most viccet csinálnak a Drogellenes digitális polgári körhöz történt csatlakozásomból, de

szerintem egy globális problémáról beszélünk és a történet nem pártfüggő. Teljesen mindegy, hogy Tisza, vagy Fidesz. A drog elleni harc nem jobb-, vagy baloldal kérdése. A kábítószer jelen van a fiatalok körében.

Egy buliban szerintem alig akad olyan fiatal, aki ne próbálta volna már ki a drogok valamelyik formáját. Azt gondolom, hogy a téma teljesen pártfüggetlen. Értem, hogy most megy a gyűlöletcunami, amit egymás között gerjesztenek az emberek, de azt is gondolom, hogy ez így nem jó út és nem jó irány. Ha tudunk segíteni embereknek, akkor meg kell tennünk. Szakosztályvezető vagyok és nyolcvan gyermek van a kezem alatt. Az elmúlt öt évben több száz fiatalt táboroztattam és van három gyönyörű gyermekem – jelentette ki a világbajnok sportoló.