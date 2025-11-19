Brüsszelben már többet látják Karácsony Gergelyt, mint Magyar Pétert

A főpolgármester szerint a városok döntenek a klímaváltozás, a lakhatás kérdéséről és úgy általában minden fontos dologról, amiért Brüsszel rajongani szokott.

Karácsony már fél lábbal Brüsszelben él és Ukrajnában

Lapunk korábban írt arról, hogy egyre aktívabb Ukrajna és Brüsszel irányában Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely egyre szorosabb kapcsolatot épít ukrán politikusokkal és Brüsszel döntéshozóival, miközben hazai háttértámogatói köre is aktivizálódott.

Az elmúlt hónapokban a budapesti főpolgármester sorozatban találkozott ukrán politikai szereplőkkel: egyeztetett Vitalij Klicskóval, Kijev polgármesterével, Sándor Fegyir ukrán nagykövettel, valamint Beregszászra is ellátogatott.

Karácsony Gergely és Vitalij Klicsko. Forrás: Facebook/Karácsony Gergely

A Lánchidat korábban az ukrán zászló színeivel világíttatta ki, és kijelentette, hogy Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért.

Karácsony külpolitikai aktivitása messze meghaladja a jogköreit – viszont remekül illeszkedik a brüsszeli elvárásokhoz.

A budapesti Lánchíd Ukrajna színeiben. Forrás: Facebook/Karácsony Gergely

Elemzők szerint ezek a lépések nem spontán gesztusok, hanem egy tudatos politikai építkezés részei, amelynek célja, hogy Karácsony Gergely legyen Brüsszel új kedvence, egyféle ellenpont Magyar Péterrel szemben.

Brüsszelben egyre inkább alternatívát keresnek Magyar Péter mellé, aki még nem bizonyított a nemzetközi porondon. Karácsony viszont az Európai Unió megbízható embere Magyarországon – vagyis egy újabb külföldről támogatott ellenpólus Orbán Viktorral szemben.

Ez is jól mutatja azt a narratívát, miszerint a hazai ellenzék Magyar Pétertől kezdve egészen Karácsony Gergelyig teljes mértékben külföldi befolyás alatt áll.