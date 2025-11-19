Nincs megelégedve a Tisza Párt fővárosi frakciójával Magyar Péter

Láthatóan nincs megelégedve a fővárosi tiszások döntő többségének teljesítményével Magyar Péter. A frakcióból ugyanis mindössze három embert indít egyéni körzetben a Tisza Párt elnöke. Közülük is csak egy, Porcher Áron Somewille indul a jelöltségért Budapesten.

Porcher Áron a XVII. és a XVIII. kerületeket magába foglaló körzetben indulhat. A félig angol származású politikus 2024 májusáig egy ugyan Magyarországon működő, azonban a tajvani milliárdos üzletember, Frank Liu tulajdonában álló magántőke-befektetési alapnál dolgozott, ahol a megújuló energia és infrastruktúra területeire specializálódott.

A Tisza-képviselő a Chi Fu előtt az Erste Worldnél volt privátbankár, illetve a Porcher Investment Consultancy, azaz a családi iroda portfóliómenedzsereként tevékenykedett. Még korábban a Sony Europe európai értékesítési specialistájaként dolgozott, illetve a Studium Generale önkéntes közgazdaságtan tanára volt.

A Tisza Párt fővárosi közgyűlési képviselője, Porcher Áron Somerville esetében egy furcsaságra lettünk figyelmesek a hivatalos dokumentumok és az Opten adatbázisának böngészése közben. A politikus ugyanis a cégjegyzék szerint egy olyan előkelő, III. kerületi ingatlanba van bejelentve, amely nem szerepel a vagyonnyilatkozatában.

Szülei zöldterület mellett fekvő házában lakik a tiszás képviselő (Fotó: Havran Zoltán) (Fotó: Havran Zoltán)

A földhivatali adatbázisból kiderült, hogy a Porcher a főváros egyik legelitebb negyedében, egy közvetlenül a túraútvonalak mellett, egy csaknem háromezer négyzetméteres telken található luxusingatlanba van bejelentve, amelynek a szülei a tulajdonosai.

A nemzetközileg akkreditált pénzügyi elemzői diplomás Porcher Áronnak a vagyonnyilatkozata szerint egyébként egy 48 és egy 94 négyzetméteres budapesti lakása és három vidéki ingatlana van. A befektetési szakember 15 millió forintos megtakarítást is magáénak tudhat, és összesen 99 milliós hitelt törleszt.