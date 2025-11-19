Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nincs megelégedve a Tisza Párt fővárosi frakciójával Magyar Péter

A tízfős Tisza-frakcióból mindössze három embert hagyott elindulni az előválasztásokon a Tisza Párt elnöke.

Munkatársunktól
2025. 11. 19. 13:43
Láthatóan nincs megelégedve a fővárosi tiszások döntő többségének teljesítményével Magyar Péter. A frakcióból ugyanis mindössze három embert indít egyéni körzetben a Tisza Párt elnöke. Közülük is csak egy, Porcher Áron Somewille indul a jelöltségért Budapesten. 

Porcher Áron a XVII. és a XVIII. kerületeket magába foglaló körzetben indulhat. A félig angol származású politikus 2024 májusáig egy ugyan Magyarországon működő, azonban a tajvani milliárdos üzletember, Frank Liu tulajdonában álló magántőke-befektetési alapnál dolgozott, ahol a megújuló energia és infrastruktúra területeire specializálódott.

A Tisza-képviselő a Chi Fu előtt az Erste Worldnél volt privátbankár, illetve a Porcher Investment Consultancy, azaz a családi iroda portfóliómenedzsereként tevékenykedett. Még korábban a Sony Europe európai értékesítési specialistájaként dolgozott, illetve a Studium Generale önkéntes közgazdaságtan tanára volt.

A Tisza Párt fővárosi közgyűlési képviselője, Porcher Áron Somerville esetében egy furcsaságra lettünk figyelmesek a hivatalos dokumentumok és az Opten adatbázisának böngészése közben. A politikus ugyanis a cégjegyzék szerint egy olyan előkelő, III. kerületi ingatlanba van bejelentve, amely nem szerepel a vagyonnyilatkozatában. 

Szülei zöldterület mellett fekvő házában lakik a tiszás képviselő (Fotó: Havran Zoltán)
A földhivatali adatbázisból kiderült, hogy a Porcher a főváros egyik legelitebb negyedében, egy közvetlenül a túraútvonalak mellett, egy csaknem háromezer négyzetméteres telken található luxusingatlanba van bejelentve, amelynek a szülei a tulajdonosai. 

A nemzetközileg akkreditált pénzügyi elemzői diplomás Porcher Áronnak a vagyonnyilatkozata szerint egyébként egy 48 és egy 94 négyzetméteres budapesti lakása és három vidéki ingatlana van. A befektetési szakember 15 millió forintos megtakarítást is magáénak tudhat, és összesen 99 milliós hitelt törleszt.

Szintén országgyűlési képviselő akar lenni Orbán Árpád. A fővárosi politikus ugyanakkor nem Budapesten, hanem Bács-Kiskun megyében, egy szerb határ menti körzetben indul az előválasztáson. 

A politikus mindössze annyiról ismert, hogy ő irányítja a fővárosi cégvezetők kiválasztási folyamatát, amelynek több mint fél év alatt sincs eredménye, hiszen nem sikerült vezetőket találnia a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), illetve a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) élére. 

A kiválasztási folyamat azonban nem volt mentes a botrányoktól, ugyanis Orbán Árpád felesége kapcsolatban állt Schill Bernadettel, akit a fővárosi vagyonkezelő (BFVK) egyik cégvezetőjének jelöltek. A politikus ugyanakkor elmondta, véleménye szerint nem áll fenn összeférhetetlenség ebben az esetben, annak ellenére, hogy a tulajdonosi bizottság feladata a fővárosi cégek vezetőinek kinevezésével kapcsolatos pályázatok kiírása, majd elbírálása.

Orbán Árpád a képviselői vagyonnyilatkozatában elérhető információk szerint ugyanis két céggel rendelkezik, ezek az e-Generáció XXI. Kft., illetve a Malamala 2006. Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.

A cégek ügyvezetője Orbán Árpád felesége, Tamás Ildikó.

Az asszony 2024 márciusáig a fővárosi vagyonkezelő (BFVK) munkavállalójaként tevékenykedett először főkönyvelőként, majd gazdasági igazgatóként. A nyilvánosan elérhető dokumentumok között pedig szerepel olyan, amelyen Orbán-Tamás Ildikó és Schill Bernadett aláírása is látható.

Schill Bernadett pedig lapunk információi szerint jelenleg a BFVK vezérigazgatói posztjának egyik várományosa.

Az elérhető információk szerint a két nő évekig együtt dolgozott, jól ismerik egymást, így felmerül annak gyanúja, hogy a Tisza Párt káderét ültetné Orbán Árpád a Fővárosi Vagyonkezelő élére.

Budapesttől nem olyan távol indult el az előválasztáson Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője. A politikus, amennyiben megnyeri az előválasztást, Menczer Tamással fog versenyezni a válaszók bizalmáért a jövő áprilisi választásokon. 

Azonban a választási kampányban várhatóan még kevesebb időt fog szentelni a frakcióvezető a budapestiek ügyeire. Mint ismert, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetőjének nincs könnyű dolga, ugyanis Magyar Péter korábban egyeztetni sem hagyta Ordas Esztert és Karácsony Gergelyt. A párt elnöke nemrég Karácsony Gergellyel telefonon egyezett meg Budapest csődköltségvetésének újbóli elfogadásáról. Ez a döntés csak arra jó, hogy tovább görgesse a főváros adósságát, és ragtapasszal kezeljen egy olyan vérző sebet, amelyet a Karácsony–Tisza–Vitézy–DK-koalíció vágott Budapest költségvetésén.

Mint ismert, a kudarcos jelöltállítási procedúrát követően Magyar Péter interjút adott a Telexnek, amelyben elmondta, továbbra is rövid pórázon fogja tartani a Tisza Párt jelöltjeit. Magyar Péter kiemelte, véleménye szerint az előválasztás a Tisza Párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat majd meg a sajtónak. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ez egy belső kiválasztási folyamat, mind a két forduló. Ez a mi belügyünk, és ezért szeretném majd kérni a sajtó megértését is, hogy ezek az emberek, sem a 309, sem 1-2 nem fog nyilatkozni

– jelentette ki Magyar Péter. Vagyis a Tisza Párt elnöke az előválasztás során teljesen a képviselő-jelöltekbe fogja fojtani a szót. 

A jelöltek ugyanakkor, úgy tűnik, már most sem veszik komolyan Magyar Péter utasítását. Lapunknak ugyanis az elmúlt időszakban több olyan, a Tisza Pártnak dolgozó, önkénteskedő személy is nyilatkozott, akik bekerültek a 309 jelöltaspiráns közé. A képviselőjelölt-aspiránsok név nélkül, informátorként járultak hozzá ahhoz, hogy elsőként tájékozódjunk a Tisza Párt körüli ügyekről.

Magyar Péter ugyanakkor korábban már tisztázta: noha a jelöltektől elvárja, hogy ajtóról ajtóra, házról házra, lépésről lépésre, szemtől szembe ismertessék meg magukat a választókkal, 

valódi kommunikációra nem lesz lehetőségük a lakossággal, a párt központi kommunikációt folytat. 

Magyar Péter nem véletlenül ilyen óvatos, hiszen az elmúlt hetekben a tiszás szakértők sorra buktatták le Magyar Péter Tisza-adóval kapcsolatos törekvéseit, és azóta az is kiderült, hogy a háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készülnek 2026-ban.

