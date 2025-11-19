Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyarországon keresi a cseh rendőrség a nyolcéves fiút és az édesapját

Segítséget kérnek.

Forrás: Police2025. 11. 19. 14:09
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
A nyolcéves fiút az édesapja, Dvorak Jiri egy jogerős bírósági ítélet ellenére vitte magával, és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak – írja a rendőrségi portál. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Forrás: Police.hu

A gyermek vékony testalkatú, haja és szeme barna. Az apja vékony, kék szemű, ősz hajú.

Az apa ellen kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt folytat büntetőeljárást a cseh rendőrség.

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (Nebek) kéri, hogy aki Steif Theodor vagy Dvorak Jiri tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár a névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, a 112-es segélyhívó számon, valamint a Nebek 06-1-443-5838-as ügyeleti számán.

 

