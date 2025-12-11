Bóka János: Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét

Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és egyhangúság hiányában is újabb, szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni – hívta fel a figyelmet Bóka János európai ügyekért felelős miniszter. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel – tette hozzá.

Bóka János szerint aggasztó, hogy az Európai Bizottság aktív szerepet vállalt egy uniós szerződéseket aláásó döntésben (Fotó: AFP)

Különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Bóka János kiemelte, hogy az Európai Bizottság ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta – szögezte le.

A mai döntés veszélyes precedens

– fogalmazott.