Bóka János: Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét

Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és egyhangúság hiányában is újabb, szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni – hívta fel a figyelmet Bóka János európai ügyekért felelős miniszter. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel – tette hozzá.
Különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt
– hangsúlyozta a tárcavezető.
Bóka János kiemelte, hogy az Európai Bizottság ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta – szögezte le.
A mai döntés veszélyes precedens
– fogalmazott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!