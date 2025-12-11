Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

bóka jánosEurópai Unióeurópai bizottság

Bóka János: Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét

Aggasztó, hogy az Európai Bizottság, amelynek biztosítania kellene az EU működését szabályozó szerződések betartását, aktív szerepet vállal egy olyan döntésben, amely aláássa azt – mutatott rá az európai ügyekért felelős miniszter. Bóka János szerint Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 20:14
Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Fotó: MTI/Soós Lajos
Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és egyhangúság hiányában is újabb, szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni – hívta fel a figyelmet Bóka János európai ügyekért felelős miniszter. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel – tette hozzá.

Bóka János szerint aggasztó, hogy az Európai Bizottság aktív szerepet vállalt egy az uniós szerződéseket aláásó döntésben
Bóka János szerint aggasztó, hogy az Európai Bizottság aktív szerepet vállalt egy uniós szerződéseket aláásó döntésben (Fotó: AFP)

Különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Bóka János kiemelte, hogy az Európai Bizottság ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta – szögezte le.

A mai döntés veszélyes precedens

– fogalmazott.

Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére – húzta alá.

A geopolitikai következmények is súlyosak. Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban

– figyelmeztetett Bóka János.

Borítókép: Bóka János európai ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Fontos híreink

