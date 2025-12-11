A fekete halál: a történelem legsúlyosabb járványa

Honnan indult a fekete halál?

A járvány valószínűleg az ázsiai sztyeppékről indult, majd a kereskedelmi útvonalakon keresztül jutott el Európába és Észak-Afrikába. A pontos kiindulópont azonban napjainkban is vitatott.

A halálos kórt okozó baktérium, a Yersinia pestis mikroszkópos képe Fotó: Wikimedia Commons

A középkori források különböző régiókat neveztek meg:

Ibn al-Vardi arab szerző szerint a betegség először a mai Üzbegisztán területén ütötte fel a fejét;

az egyiptomi al-Makrízi úgy vélte, 1341–1342 között Mongólia és Észak-Kína volt a kiindulópont;

és Észak-Kína volt a kiindulópont; más elméletek pedig Jemen, Kenya és Uganda környékét jelölték meg lehetséges forrásként.

Abban azonban egyetértenek a kutatók, hogy a járvány európai terjedésének legfontosabb gócpontja a genovai Kaffa (ma Feodoszija) volt.

Kaffa ostroma

Egyes források szerint a Kaffát ostromló mongol hadak szándékosan terjesztették a betegséget, mégpedig úgy, hogy a pestisben elhunytak holttestét bejuttatták a városba.

Tatárbetörés ábrázolása a Thúróczi-krónikában Fotó: Wikimedia Commons

Más, tudományosan megalapozottabb magyarázatok ezzel szemben azt állítják, hogy a pestis fertőzött patkányok és bolhák révén terjedt el. Egy dolog azonban biztos: amikor a genovai kereskedők rájöttek, hogy halálos kór terjeng Kaffában, hajóikon azonnal útra keltek – szétterjesztve ezzel a pestist az egész kontinensen.

Mi okozta a betegséget?

A 14. században még senki sem tudta, mi áll a fekete halál hátterében. A modern kutatások azonban megállapították: a patkányokon élő Yersinia pestis baktérium volt a felelős a pusztító járvány kialakulásáért. A Yersinia pestist először Alexandre Yersin francia–svájci orvos azonosította Hongkongban, 1894-ben, egy hatalmas járvány idején. A boncolások során fedezte fel a baktériumot, amely ugyanolyan tüneteket okozott, mint a forrásokban szereplő fekete halál.

Fotó: Wikimedia Commons

Nem minden kutató fogadta el ugyanakkor, hogy a fekete halál csak egy „egyszerű” bubópestis volt. Graham Twigg biológus például azzal érvelt, hogy a klasszikus bubópestis:

lassabban terjed,

kevésbé fertőző,

és inkább a melegebb, szubtrópusi környezetet kedveli.

A szakértők többsége azonban napjainkban is úgy véli, hogy a hírhedt fekete halál ugyanaz volt, mint a bubópestis.