Menczer: Januárban érkezik a 150 millió Tinnyére + videó

– 150 millió forintból felújítjuk Tinnyén az orvosi rendelőt, a József Attila utcát és a Kossuth Lajos utcában a járdát! – mondta közösségi oldalán közzétett videójában Menczer Tamás.

Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

A videóban a politikus arról beszélt, hogy „a 150 millió forint január első felében fog rendelkezésre állni”. Hozzátette: „Az ünnepekig hátralévő időszakban a bürokratikus előkészítést lehet megkezdeni, illetve azzal lehet haladni. Ha ezt nem lehet lezárni, akkor januárban be kell fejezni.” Elmondása szerint

az összeg januárban már elérhető lesz, és „ha az időjárás és minden egyéb ezt engedi, akkor a kivitelezéseket is meg lehet kezdeni”

– fogalmazott.

A politikus kitért arra is, hogy ilyenkor rendszerint felmerül a kérdés, miszerint „na jó, 150 millió forint ingyen, de mennyit fogok én ebből ellopni”. Erre reagálva úgy fogalmazott: „Ilyenkor szoktam mondani, hogy

az összeg gazdája az önkormányzat lesz.”

Hangsúlyozta: „Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel, hogy én ebből mennyit fogok ellopni, majd a polgármester úrhoz kell fordulni. Ő lesz, és az önkormányzat lesz az összeg gazdája.”