Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

menczer tamáspolgármesterönkormányzat

Menczer: Januárban érkezik a 150 millió Tinnyére + videó

Menczer Tamás hangsúlyozta: a keret gazdája a polgármester és a város lesz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 19:52
Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– 150 millió forintból felújítjuk Tinnyén az orvosi rendelőt, a József Attila utcát és a Kossuth Lajos utcában a járdát! – mondta közösségi oldalán közzétett videójában Menczer Tamás.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

A videóban a politikus arról beszélt, hogy „a 150 millió forint január első felében fog rendelkezésre állni”. Hozzátette: „Az ünnepekig hátralévő időszakban a bürokratikus előkészítést lehet megkezdeni, illetve azzal lehet haladni. Ha ezt nem lehet lezárni, akkor januárban be kell fejezni.” Elmondása szerint

 az összeg januárban már elérhető lesz, és „ha az időjárás és minden egyéb ezt engedi, akkor a kivitelezéseket is meg lehet kezdeni”

 – fogalmazott.

A politikus kitért arra is, hogy ilyenkor rendszerint felmerül a kérdés, miszerint „na jó, 150 millió forint ingyen, de mennyit fogok én ebből ellopni”. Erre reagálva úgy fogalmazott: „Ilyenkor szoktam mondani, hogy

 az összeg gazdája az önkormányzat lesz.”

Hangsúlyozta: „Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel, hogy én ebből mennyit fogok ellopni, majd a polgármester úrhoz kell fordulni. Ő lesz, és az önkormányzat lesz az összeg gazdája.”

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu