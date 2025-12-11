budai központi kerületi bíróságbántalmazásszőlő utcai

Újabb letartóztatások a Szőlő utcai intézményi erőszak ügyében

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye, két gyanúsított esetében pedig a bűnismétlés veszélye miatt is indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását.

2025. 12. 11. 18:29
 Újabb három személy letartóztatását rendelte el a Szőlő utcai ügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – tudatta a Fővárosi Törvényszék közleményben csütörtökön.

A megalapozott gyanú szerint a Szőlő utcai javítóintézetben igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként dolgozó férfi és az egyik gyermekfelügyelő hosszabb időn keresztül, több alkalommal, különösen erőszakos módon bántalmazott a nevelése, felügyelete alatt álló személyeket. Az igazgató ezenfelül a korábbi intézményvezető által elkövetett bűncselekmény miatti felelősségre vonást is akadályozta. Egy harmadik személyt azzal gyanúsítanak, hogy megfélemlítéssel és bántalmazással próbálta rávenni az egyik növendéket arra, hogy ne szóljon senkinek egy korábban őt ért sérelemről.

Az igazgató cselekménye bizonyítottság esetén közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás. A gyermekfelügyelő cselekménye bizonyítottság esetén négyrendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás és négyrendbeli kiskorú veszélyeztetése, míg a harmadik személy cselekménye bizonyítottság esetén kétrendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás és egyrendbeli aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés megállapítására lehet alkalmas.

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye, két gyanúsított esetében pedig a bűnismétlés veszélye miatt is indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását.

A nyomozás kezdeti szakaszban van, az eljárás érdeke, hogy a hatóság a tényállás felderítését, a további tanúkihallgatásokat és egyéb nyomozati cselekményeket a gyanúsítottak befolyásától mentesen végezhesse.

 A kerületi bíróság mindhárom gyanúsított vonatkozásában megállapította, hogy

szabadlábon hagyásuk esetén alappal lehetne tartani attól, hogy a bizonyítást akár a büntetőeljárásban érintett személyek jogellenes befolyásolásával, akár bizonyítási eszközök megszerzésével, elrejtésével, megsemmisítésével veszélyeztetnék.

A kerületi bíróság a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat a gyanúsítottak esetében kizárólag letartóztatással látta biztosítottnak – közölte a törvényszék.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

