Magyar PéterBokros LajosTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Kocsis Máté: Ha még mindig tiszás vagy, nézd meg ezt a videót!

Bokros Lajos védelmébe vette Magyar Péterék megszorítócsomag-tervezetét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 17:22
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza hordalékán Bokros Lajos bácsi újra felült, és beröffentette a jó öreg brummogós megszorítómotort – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter követőinek is üzent: – Ha még mindig tiszás vagy, nézd meg ezt a videót, lécci, lécci, lécci. Vagy legalább ne büszkélkedj vele – tette hozzá.

Budapest, 2017. április 4. Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) elnöke az Oktatási szabadságot csoport Élõlánc a CEU körül címmel meghirdetett demonstrációján, miután az Országgyûlés módosította a nemzeti felsõoktatásról szóló törvényt 2017. április 4-én. A módosítás értelmében a jövõben akkor mûködhet oklevelet adó külföldi felsõoktatási intézmény Magyarországon, ha mûködésének elvi támogatásáról államközi szerzõdés rendelkezik. MTI Fotó: Kovács Tamás
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, az eddigi legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadója egyetért a Tisza Párt megszorítócsomag-tervezetével, valamint gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett. A megszorítócsomag szerzőiről pedig „nagy szeretettel és tisztelettel” emlékezik.

Bokros Lajos többek között úgy fogalmaz: nem lehet megígérni ilyen körülmények között azt, hogy teljes inflációkövető vagy vásárlóerő-megőrző nyugdíjak legyenek. Ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerő-importnak meg a bevándorlásnak – tette hozzá. Mindezek mellett a korábbi pénzügyminiszter szerint tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését.

A Bokros-csomag névadója mindemellett pozitívan szólt a többkulcsos adórendszerről, amelynek szerinte úgy kellene kinéznie, hogy 10-20-30 százalék lenne a három kulcs.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

add-square Baloldali megszorítócsomag

Bokros Lajos egyetért az újabb baloldali megszorítócsomag-tervezettel

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu