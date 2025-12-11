Kocsis Máté: Ha még mindig tiszás vagy, nézd meg ezt a videót!

– A Tisza hordalékán Bokros Lajos bácsi újra felült, és beröffentette a jó öreg brummogós megszorítómotort – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter követőinek is üzent: – Ha még mindig tiszás vagy, nézd meg ezt a videót, lécci, lécci, lécci. Vagy legalább ne büszkélkedj vele – tette hozzá.
Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, az eddigi legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadója egyetért a Tisza Párt megszorítócsomag-tervezetével, valamint gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett. A megszorítócsomag szerzőiről pedig „nagy szeretettel és tisztelettel” emlékezik.
Bokros Lajos többek között úgy fogalmaz: nem lehet megígérni ilyen körülmények között azt, hogy teljes inflációkövető vagy vásárlóerő-megőrző nyugdíjak legyenek. Ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerő-importnak meg a bevándorlásnak – tette hozzá. Mindezek mellett a korábbi pénzügyminiszter szerint tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését.
A Bokros-csomag névadója mindemellett pozitívan szólt a többkulcsos adórendszerről, amelynek szerinte úgy kellene kinéznie, hogy 10-20-30 százalék lenne a három kulcs.
