Potápi Árpád János lelki korlátok nélkül gondolkodott egységes magyar nemzetben

Potápi Árpád János már csak gyökerei miatt is mindig egységes magyar nemzetben gondolkodott, lelki korlátok nélkül szolgálta szűkebb és tágabb hazáját ennek megfelelően – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tolna vármegyei Kakasdon csütörtökön.
Gulyás Gergely a tavaly elhunyt nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János tiszteletére alapított díj első átadóünnepségén kiemelte: Potápi Árpád János több mint másfél évtizeden keresztül irányította a magyar nemzetpolitikát, és ez alatt az idő alatt a segítségével jelentős eredményeket ért el e területen Magyarország nemzeti kormánya.
Utalt arra, hogy egy olyan országban, amely területének kétharmadát elveszítette, a politikusok számára a rendszerváltás óta az egyik legfontosabb kérdés, hogy az egységes magyar nemzet oldalán állnak-e.
Potápi Árpád János a miniszter szerint már csak bukovinai székely gyökerei miatt is mindig egységes magyar nemzetben gondolkodott, „számára egyértelmű volt, hogy ennek a szolgálatnak lehetnek közjogi korlátai, de lelkiek sohasem" – fogalmazott, kiemelve, hogy nem csupán ennek megfelelően élt, de e szellemben szolgálta szűkebb és tágabb közösségét is.
Felidézte:
Potápi politikai pályája során végig élvezte a választók bizalmát, akik háromszor választották meg Bonyhád polgármesterévé, hét alkalommal pedig a térség országgyűlési képviselőjévé, a kormányzat pedig több mint egy évtizeden át bízta meg a nemzetpolitika irányításával.
Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy ez utóbbi időszaknak komoly, kézzelfogható eredményei vannak: az alaptörvényben rögzítették Magyarországnak az egységes magyar nemzet eszméjéből fakadó kötelességeit, biztosították 1,2 millió külhoni magyar számára az állampolgárságot, a választójogot, s indítottak el identitáserősítő, gazdaságélénkítő intézkedéseket a határokon túl – sorolta.
Érdemei annak is köszönhetőek, hogy Potápi Árpád János mindig „világossá tette, milyen értékeket vall és a közéletben mit képvisel" – mondta, kiemelve, hogy „vele lehetett egyet nem érteni, (…) de haragudni rá nem", mert egyenes ember volt, aki „tisztességesen és őszintén élt, világosan megfogalmazta érveit és azt, hogy mit miért tesz" – méltatta.
Bár Potápi Árpád János fiatalon távozott, mégis elmondható, hogy teljes életutat hagyott maga mögött, amelyen „a bukovinai székelyekre jellemző kitartással (…) és a magyar nemzethez való tartozás gondolatától vezérelve" szolgálta közösségét
– mondta Gulyás Gergely, kiemelve, hogy az erre való emlékezést az alapítvány és a díj is szolgálja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!