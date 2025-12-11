Magyarország 2030-ra Európa tíz leginnovatívabb országa között lesz

– A magyar tudomány aranycsapatát építjük, a cél, hogy 2030-ra a tíz leginnovatívabb ország egyike legyünk Európában – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Mandiner.hu oldalán csütörtökön közzétett interjúban.

Fotó: Soós Lajos/MTI Fotószerkesztőség

Mint mondta, a Krausz Ferenc vezette Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány munkájában nemcsak a Nobel-díjas tudós, hanem a volt akadémiai elnök és Abel-díjas matematikus Lovász László, valamint három külföldi Nobel-díjas is részt vesz.

– Azaz egy olyan alapítványi struktúrát, amit az Európai Bizottság politikai okból kizár a támogatásokból, öt Nobel-díjas tudós vezet. Érdeklődve várjuk, hogyan bírálják majd el az alapítvány pályázatait Brüsszelben

– jegyezte meg Hankó Balázs. Kifejtette: a következő években 75 kiváló tudományos kutatócsoportot fognak Magyarországra hozni, amelyek az egyetemekkel és a kutatói hálózattal egyaránt kapcsolatban lesznek. Azt várják, hogy 15 ezer tehetséget karolnak föl természettudományokban, és hogy évi 4-6 olyan új és innovatív termék jelenik meg, amely a magyar gazdasági szereplőkhöz kötődik.

Az egy hónappal ezelőtti washingtoni Orbán–Trump-találkozó magyar delegációjának tagjaként Hankó Balázs elmondta:

a családügy, a felsőoktatás, a kutatás és szakképzés területén folytatott egyeztetéseket.

– Tudni kell, hogy a magyar családpolitika újra példa az Egyesült Államokban – tette hozzá. Hozzátette: a tengerentúlon a magyar családtámogatási rendszerből is merítenek, elindítottak a magyar babakötvényhez hasonló intézkedést.

A megszorításokról szóló tiszás tervdokumentum azonban a miniszter szerint egy Brüsszel által tollba mondott új Bokros-csomag, ami kiegészül a Gyurcsány-féle 2007-es vizitdíjas, kórházi napidíjas magánegészségügyi csomaggal. 1300 milliárdot vennének el a családoktól, 3700 milliárdot vennének el a vállalkozásoktól.

– De mi még emlékszünk rá, mi vetett véget a Gyurcsány-féle vizitdíjnak és kórházi napidíjnak: a népszavazás. Ezért indítottunk el egy amolyan »előre hozott népszavazást« a nemzeti konzultációval, hogy mindenki elmondhassa a véleményét arról, szeretne-e megszorításokat.

– Nagyon fontos, hogy a nemzeti konzultációban minél többen nemet mondjuk az adóemelésre, arra, hogy el akarják venni az adómentességet az édesanyáktól és a huszonöt év alattiaktól, hogy el akarják venni a családi adókedvezményt, és hogy meg akarják emelni a társasági adót és a rezsidíjakat – jegyezte meg Hankó Balázs.