Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

hankó balázskrausz ferencegyetem

Magyarország 2030-ra Európa tíz leginnovatívabb országa között lesz

Hankó Balázs szerint a magyar tudomány „aranycsapatának” építése zajlik, Krausz Ferenc és több Nobel-díjas szakember részvételével.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 20:51
Hankó Balázs Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A magyar tudomány aranycsapatát építjük, a cél, hogy 2030-ra a tíz leginnovatívabb ország egyike legyünk Európában – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Mandiner.hu oldalán csütörtökön közzétett interjúban.

Budapest, 2025. december 10. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond az alapításának 10. évfordulóját ünneplő Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) idei évadáról tartott sajtótájékoztatón a Budapest Music Centerben 2025. december 10-én. MTI/Soós Lajos
Fotó: Soós Lajos/MTI Fotószerkesztőség

Mint mondta, a Krausz Ferenc vezette Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány munkájában nemcsak a Nobel-díjas tudós, hanem a volt akadémiai elnök és Abel-díjas matematikus Lovász László, valamint három külföldi Nobel-díjas is részt vesz. 

– Azaz egy olyan alapítványi struktúrát, amit az Európai Bizottság politikai okból kizár a támogatásokból, öt Nobel-díjas tudós vezet. Érdeklődve várjuk, hogyan bírálják majd el az alapítvány pályázatait Brüsszelben

 – jegyezte meg Hankó Balázs. Kifejtette: a következő években 75 kiváló tudományos kutatócsoportot fognak Magyarországra hozni, amelyek az egyetemekkel és a kutatói hálózattal egyaránt kapcsolatban lesznek. Azt várják, hogy 15 ezer tehetséget karolnak föl természettudományokban, és hogy évi 4-6 olyan új és innovatív termék jelenik meg, amely a magyar gazdasági szereplőkhöz kötődik.

Az egy hónappal ezelőtti washingtoni Orbán–Trump-találkozó magyar delegációjának tagjaként Hankó Balázs elmondta: 

a családügy, a felsőoktatás, a kutatás és szakképzés területén folytatott egyeztetéseket.

– Tudni kell, hogy a magyar családpolitika újra példa az Egyesült Államokban – tette hozzá. Hozzátette: a tengerentúlon a magyar családtámogatási rendszerből is merítenek, elindítottak a magyar babakötvényhez hasonló intézkedést.

A megszorításokról szóló tiszás tervdokumentum azonban a miniszter szerint egy Brüsszel által tollba mondott új Bokros-csomag, ami kiegészül a Gyurcsány-féle 2007-es vizitdíjas, kórházi napidíjas magánegészségügyi csomaggal. 1300 milliárdot vennének el a családoktól, 3700 milliárdot vennének el a vállalkozásoktól.

– De mi még emlékszünk rá, mi vetett véget a Gyurcsány-féle vizitdíjnak és kórházi napidíjnak: a népszavazás. Ezért indítottunk el egy amolyan »előre hozott népszavazást« a nemzeti konzultációval, hogy mindenki elmondhassa a véleményét arról, szeretne-e megszorításokat.

– Nagyon fontos, hogy a nemzeti konzultációban minél többen nemet mondjuk az adóemelésre, arra, hogy el akarják venni az adómentességet az édesanyáktól és a huszonöt év alattiaktól, hogy el akarják venni a családi adókedvezményt, és hogy meg akarják emelni a társasági adót és a rezsidíjakat – jegyezte meg Hankó Balázs.

Az Erasmus-ügyről szólva a miniszter leszögezte:

 „a brüsszeli gettósítási kísérlet, amellyel karanténba akarták zárni a magyar diákokat, nem jött össze”.

 Négyezren vettek részt Erasmusszal cserediákprogramban, a Pannoniával az első évben 8115-en, ebből 207-en az Egyesült Államokban, 119-en az Egyesült Királyságban, 118-an Japánban, vezető egyetemeken.

– Ettől függetlenül, jár nekünk az Erasmus. Ezért is harcoltam Brüsszelben és Strasbourgban is legutóbb, és folyamatosan harcolok érte, hogy megkapjuk, ami jár. 

Brüsszelben azonban óriási gyűlölet van Magyarország iránt, nem is titkolják, hogy meg szeretnék buktatni a kormányt a Tisza javára és annak hathatós segítségével, továbbá a DK-s feljelentő társaikkal, akik a Tiszával együtt akadémiai szabadságról papolnak, miközben valójában az a legkevésbé sem érdekli őket" 

– mondta Hankó Balázs.

A miniszter beszélt arról is: felsőoktatási hallgatói fórumokon kap kemény kérdéseket a diákoktól, „de ez helyes is. A fiataloknak az a dolga, hogy kritikusak legyenek, kérdéseket tegyenek fel és tudjanak velünk vitázni”.A HUN-REN kapcsán a miniszter elmondta: a Magyar Kutatási Hálózat új irányítótestülete, valamint a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is megtartotta alakuló ülését. 

A kutatóhálózat megújítására maguk a kutatók tettek javaslatot, a kormány pedig melléjük állt és pluszforrást biztosított rá. 

A következő években 47 milliárdról 98 milliárdra nő a kutatóhálózat finanszírozása, de ezért cserébe teljesítményt vár a kormány.

„– 18 milliárdot fordíthattak bérfejlesztésre, így már minimum 800 ezer forint felett van az alapbérük. Nem úgy, mint amit a Magyar Tudományos Akadémia állít 300-350 ezer forinttal”

 – fűzte hozzá.

Kárpátalja kapcsán a miniszter elmondta: 

nagyon fontos előrelépés, hogy az eddigi magyar főiskola idén októberben egyetemmé vált.

 – Nem csak magyar nyelvű, hanem magyar szívű, magyar lelkű, magyar gondolkodású egyetemmé. Mert az egyetem küldetése szerintünk – ellentétben a brüsszeliekkel, akik az egyetemet az önmegvalósítás eszközének gondolják – az, hogy a rábízott közösséget, azaz a nemzetét szolgálja. Azon dolgozunk, hogy a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemnek legyen magyarországi képzőhelye, így amikor majd végre béke lesz, könnyebben vissza tudnak térni a fiatalok Kárpátaljára – tette hozzá Hankó Balázs.

Borítókép: Hankó Balázs (Forrás: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu