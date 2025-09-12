Ki lehet Magyar Péter utódja, ha összeomlik tavaszig?

Egyre többen állítják, hogy Magyar Péter nem fogja bírni tavaszig a nyomást, és még a voksolás előtt összeomlik – vetette fel Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő a Zebra DPK-ban. A kormánypárti politikus szerint rejtély, hogy kit tennének meg Magyar Péter utódjának: az is lehet, hogy egy külföldről hazatérő bankár, vagy inkább újabb szereplőválogatást tartanak a baloldalon.

Egyre hangosabbak azok az értesülések, amelyek szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber nincs megelégedve Magyar Péter utóbbi hónapokban mutatott teljesítményével. Azt már többször is kijelentették külföldön, hogy Magyar Péternek változást kell hoznia a hazai politikában, úgy kell megfordítania a közéleti hangulatot, hogy jövő tavasszal egy Brüsszelnek megfelelő kormány álljon fel idehaza.

Az Európai Néppártnak van miért tördelnie a kezeit, Magyar Péter ugyanis egy évvel a kezdeti löket után sorra halmozza a botrányokat, ami miatt frusztráltságában hol saját magát lövi lábon, hol a szövetségesei teszik ezt meg helyette.

Eltűntek a fontosnak kikiáltott emberek Magyar Péter mellől

A kínos elszólások, a halomban álló botránykupac mellett az is a leépülést mutatja, hogy a korábban olyannyira megbecsült emberek sorra eltűntek Magyar Péter mellől. Eltűnt Nagy Ervin, aki vérét is adta volna Magyar Péterért és egy tiszás kormányért. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a tüntetéseket előadott dalai nem hiányoznak még a szimpatizánsoknak sem.

Eltűnt Tarr Zoltán is a fókuszból, aki Kollár Kinga után szintén nyíltan kijelentette, hogy azért van Brüsszelben, hogy minél rosszabb legyen a magyaroknak, így kovácsolva politikai előnyt a Tisza Pártnak. A szintén európai parlamenti képviselő Kulja Andrást azután dugta el mélyre Magyar, hogy Takács Péter megsemmisítette egy tévés vita során.

Annyira kínossá váltak már Ruszin-Szendi Romulusz botrányai is, hogy már nem mutogathatja őt minden utcasarkon Magyar Péter. A közönség is egyre szellősebbé vált az utóbbi hónapokban. Szemüveg nélkül is látszik, hogy tavaly a tüntetéseken és az országjárás állomásain is háromszor-négyszer annyi ember vett részt a beszédeken, mint a mostaniakon, ahol ötven megjelent embernek is örülnek.

Nem lenne meglepő, ha hirtelen dobnák Magyar Pétert, a globalistáktól ezt már végignézte a világ Joe Biden volt amerikai elnök esetében is, akiről hónapokig állították, hogy makk egészséges, majd nemsokkal a választás előtt a demokraták maguk cserélték le.

A Tisza-adó lehet az utolsó szög a koporsóban?

A Tisza Párt életében Etyek éppen olyan, mint Gyurcsány Ferencéknek Balatonőszöd. A híresség vált fórumon több olyan dolog is elhangzott, amely leleplezte Magyar Péterék terveit. Brutális mondatok hagyták el Tarr Zoltán száját, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek. Vagyis, azt hazudnak, amit akarnak, utána pedig el lehet felejteni a kampányígéreteket.