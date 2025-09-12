Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drónincidensről Orbán Viktor

Magyar PéterTisza PártTisza-adó

Ki lehet Magyar Péter utódja, ha összeomlik tavaszig?

Magyar Péternek teljesítenie kell, ha továbbra is élvezni akarja a brüsszeli elit támogatását. A Tisza Párt vezére azonban egyre több hibát vét, miközben a saját emberei is folyton lábon lövik. Emiatt pedig egyre feszültebb és figyelmetlenebb a tiszás vezér.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 5:15
Fotó: Csudai Sándor
Egyre többen állítják, hogy Magyar Péter nem fogja bírni tavaszig a nyomást, és még a voksolás előtt összeomlik – vetette fel Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő a Zebra DPK-ban. A kormánypárti politikus szerint rejtély, hogy kit tennének meg Magyar Péter utódjának: az is lehet, hogy egy külföldről hazatérő bankár, vagy inkább újabb szereplőválogatást tartanak a baloldalon. 

Egyre hangosabbak azok az értesülések, amelyek szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber nincs megelégedve Magyar Péter utóbbi hónapokban mutatott teljesítményével. Azt már többször is kijelentették külföldön, hogy Magyar Péternek változást kell hoznia a hazai politikában, úgy kell megfordítania a közéleti hangulatot, hogy jövő tavasszal egy Brüsszelnek megfelelő kormány álljon fel idehaza.

Az Európai Néppártnak van miért tördelnie a kezeit, Magyar Péter ugyanis egy évvel a kezdeti löket után sorra halmozza a botrányokat, ami miatt frusztráltságában hol saját magát lövi lábon, hol a szövetségesei teszik ezt meg helyette.

Eltűntek a fontosnak kikiáltott emberek Magyar Péter mellől

A kínos elszólások, a halomban álló botránykupac mellett az is a leépülést mutatja, hogy a korábban olyannyira megbecsült emberek sorra eltűntek Magyar Péter mellől. Eltűnt Nagy Ervin, aki vérét is adta volna Magyar Péterért és egy tiszás kormányért. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a tüntetéseket előadott dalai nem hiányoznak még a szimpatizánsoknak sem.

Eltűnt Tarr Zoltán is a fókuszból, aki Kollár Kinga után szintén nyíltan kijelentette, hogy azért van Brüsszelben, hogy minél rosszabb legyen a magyaroknak, így kovácsolva politikai előnyt a Tisza Pártnak. A szintén európai parlamenti képviselő Kulja Andrást azután dugta el mélyre Magyar, hogy Takács Péter megsemmisítette egy tévés vita során.

Annyira kínossá váltak már Ruszin-Szendi Romulusz botrányai is, hogy már nem mutogathatja őt minden utcasarkon Magyar Péter. A közönség is egyre szellősebbé vált az utóbbi hónapokban. Szemüveg nélkül is látszik, hogy tavaly a tüntetéseken és az országjárás állomásain is háromszor-négyszer annyi ember vett részt a beszédeken, mint a mostaniakon, ahol ötven megjelent embernek is örülnek.

Nem lenne meglepő, ha hirtelen dobnák Magyar Pétert, a globalistáktól ezt már végignézte a világ Joe Biden volt amerikai elnök esetében is, akiről hónapokig állították, hogy makk egészséges, majd nemsokkal a választás előtt a demokraták maguk cserélték le. 

A Tisza-adó lehet az utolsó szög a koporsóban?

A Tisza Párt életében Etyek éppen olyan, mint Gyurcsány Ferencéknek Balatonőszöd. A híresség vált fórumon több olyan dolog is elhangzott, amely leleplezte Magyar Péterék terveit. Brutális mondatok hagyták el Tarr Zoltán száját, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek. Vagyis, azt hazudnak, amit akarnak, utána pedig el lehet felejteni a kampányígéreteket.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Tarr Zoltán: nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk

❗️„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” — a TISZA alelnökének újabb súlyos kijelentése az adóemelési terveik kapcsán!

Posted by Deák Dániel on Sunday, August 31, 2025

És hogy miről nem szabad beszélni? Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.

Tarr Zoltán lőtte lábon legtöbbször Magyar Pétert

Tarr Zoltán egyébként máskor arról beszélt, a mondandója a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni. A politikus szinte megismételve az etyeki fórumon elhangzottakat azt mondta, hogyha győznek, reméli, hogy már

 nyíltan lehet beszélni ilyen témákról, akkor is, ha a vélemények nem egyeznek.

A Tisza 106 egyéni jelöltjéről szólva azt mondta, megfelelő kommunikációs képzést kapnak majd. Arra is meg fogják őket tanítani, hogy ne beszéljenek ilyen kérdésekről különböző fórumokon. Szerinte Etyek ebből a szempontból kiváló tanulópénz volt a pártnak. 

Tarr Zoltán az imént idézett hangfelvétel tanúsága szerint már tavasszal azt magyarázta tiszás körben, hogy a kormányprogramjukat eltitkolják, csupán egy, a kampánycéljaikat szolgáló kivonatot tárnak majd a választók elé.

Ez pedig azt jelenti, hogy Magyar Péterék a választók tudatos megtévesztésére készülnek.

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a szerkesztőségünk birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr azt is megosztotta a hallgatóságával, hogyan instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban. A Tisza Párt EP-képviselője konkrétan azt mondta: 

Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi, magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Tehát nem látjuk azt, erre nincsen szándék. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.

Magyar Péter bizalmasa és agrártanácsadója, Raskó György akaratán kívül is megerősítette mindazt, amiről korábban Tarr Zoltán beszélt. A tiszás szakértőnek a közösségi oldalán „járt el a szája”, ezzel újabb szeget verve a Tisza Párt hitelességének koporsójába. Magyar Péter szakértője szerint a választás után kell megvitatni a részleteket.

Nem kérdés, hogy minden hazafias érzésű polgártársunknak kötelessége az orbáni rezsim fennmaradása ellen voksolni. Ez az igazi nemzeti érdek. A részletek megvitatásának majd a választások után, a Tisza-kormány megalakulása során jön el az ideje

– fogalmazott Raskó György a közösségi oldalán.

További adóemelések

A társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készül a többkulcsos szja bevezetése mellett a Tisza. a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát. A tervezett intézkedés hátterében egyik forrásunk elmondása szerint az áll, hogy a hazánkba amúgy jelentős számú beruházást vonzó alacsony társasági adó miatt a Tisza Párt egyes szakértői úgy érzik, ez a modell egyfajta „adóparadicsommá” teszi Magyarországot, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton.

A tőkejövedelmeket szintén jelentős mértékben megadóztatná a Tisza Párt, ami – a lap információi szerint – akárcsak az szja esetében, itt is sávosan történne.

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”.

Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok, és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

