Folytatni kell a megszorításokat, amiről Magyar Péter nagyon bölcsen hallgat – erről beszélt a Tisza Párt közgazdásza + videó

– Magyar Péter minden erejét bevetve próbálja tagadni, hogy megszorításokra és adóemelésekre készül, erre a Tisza-közeli figurák rendre lebuktatják – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet a Tisza-szigetek egyik kedvelt előadójának, Bod Péter Ákosnak a szavaira. – Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter erről nem beszél, a maga szempontjából bölcsen, mi nem kérdezünk rá, mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon, az újságírók néha kérdezgetik, de összenézünk és tudjuk, miről van szó – fogalmazott a balliberális közgazdász.

Deák Dániel szerint ez a gondolkodásmód teljesen összhangban van azzal, amit a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán is mondott. – Mondhat tehát bármit Magyar Péter a kampányban, nem lehet neki hinni, ha a Tisza valójában adóemelésre és megszorításokra készül – jelentette ki a szakértő.