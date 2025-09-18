Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Magyar PéterTisza PártBod Péter Ákos

Folytatni kell a megszorításokat, amiről Magyar Péter nagyon bölcsen hallgat – erről beszélt a Tisza Párt közgazdásza + videó

Hiába tagadja, hogy adóemelésre készül, Magyar Pétert ismét lebuktatta egy embere – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője Bod Péter Ákos balliberális közgazdász szavait idézte egy fórumról, aki szerint a megszorításokat igenis be kell majd vezetni és ennek kapcsán Magyar Péter bölcsen teszi, hogy hallgat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 13:53
– Magyar Péter minden erejét bevetve próbálja tagadni, hogy megszorításokra és adóemelésekre készül, erre a Tisza-közeli figurák rendre lebuktatják – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel. 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet a Tisza-szigetek egyik kedvelt előadójának, Bod Péter Ákosnak a szavaira. – Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter erről nem beszél, a maga szempontjából bölcsen, mi nem kérdezünk rá, mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon, az újságírók néha kérdezgetik, de összenézünk és tudjuk, miről van szó – fogalmazott a balliberális közgazdász.

Deák Dániel szerint ez a gondolkodásmód teljesen összhangban van azzal, amit a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán is mondott. – Mondhat tehát bármit Magyar Péter a kampányban, nem lehet neki hinni, ha a Tisza valójában adóemelésre és megszorításokra készül – jelentette ki a szakértő.

 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)


