„Ha valakinek magától nincs ennyi esze, a hatóságoknak kell eljárniuk” – Orbán Viktor keményen odaszúrt Ruszin-Szendi Romulusznak

„Egész jól nézünk ki. Jelentés a frakcióülésről. A nyarat megnyertük, az ősz következik” – írta a Harcosok klubjában Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismet, a politikai szezon egyik fontos eseménye a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése, amelyen a kormánypártok politikusai egyeztetnek a következő hónapok fontos feladatairól. A frakcióülésen mindig fontos döntések születnek, amikről a kormánypártok frakcióvezetői számolnak be a közvéleménynek.

A kormányfő elárulta, az ülésen eddig Lázár János közlekedési és építési miniszter mutatott be közlekedési és fejlesztési terveket, Orbán Balázs pedig a választási kampány „digitális csatáiban” várható feladatokról beszélt.

„Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak”

– reagált a hírre, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyhoz csütörtök reggel kimentek a rendőrök, hogy lefoglalják a fegyverét és eljárást indítsanak ellene. Orbán Viktor ezt a gondolatát nyilvános közösségi oldalán is megosztotta.

Kitért arra is, hogy hamarosan kezdődik az új nemzeti konzultáció a Tisza Párt kiszivárgott adóemelései miatt, aminek kapcsán a miniszterelnök hangsúlyozta: mindenki mondja majd el a véleményét.

Elárulta azt is, levelet kapott a svéd miniszterelnöktől. „Érkezik a válaszom, figyeljétek a híreket” – írta. Bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra, hogy szombaton kezdődik a digitális polgári körök első gyűlése, már írja rá a beszédét.