Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

„Ha valakinek magától nincs ennyi esze, a hatóságoknak kell eljárniuk” – Orbán Viktor keményen odaszúrt Ruszin-Szendi Romulusznak

A Harcosok klubja Facebook-csoportban ezúttal néhány, a kihelyezett frakcióülésen tárgyalt témáról osztott meg információkat a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzése szerint előadást tartott Lázár János és Orbán Balázs, de szó volt Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverviselési botrányáról és a Tisza-adó miatt indított nemzeti konzultációról is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 12:48
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Egész jól nézünk ki. Jelentés a frakcióülésről. A nyarat megnyertük, az ősz következik” – írta a Harcosok klubjában Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismet, a politikai szezon egyik fontos eseménye a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése, amelyen a kormánypártok politikusai egyeztetnek a következő hónapok fontos feladatairól. A frakcióülésen mindig fontos döntések születnek, amikről a kormánypártok frakcióvezetői számolnak be a közvéleménynek.

A kormányfő elárulta, az ülésen eddig Lázár János közlekedési és építési miniszter mutatott be közlekedési és fejlesztési terveket, Orbán Balázs pedig a választási kampány „digitális csatáiban” várható feladatokról beszélt. 

„Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak”

– reagált a hírre, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyhoz csütörtök reggel kimentek a rendőrök, hogy lefoglalják a fegyverét és eljárást indítsanak ellene. Orbán Viktor ezt a gondolatát nyilvános közösségi oldalán is megosztotta.

Kitért arra is, hogy hamarosan kezdődik az új nemzeti konzultáció a Tisza Párt kiszivárgott adóemelései miatt, aminek kapcsán a miniszterelnök hangsúlyozta: mindenki mondja majd el a véleményét. 

Elárulta azt is, levelet kapott a svéd miniszterelnöktől. „Érkezik a válaszom, figyeljétek a híreket” – írta. Bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra, hogy szombaton kezdődik a digitális polgári körök első gyűlése, már írja rá a beszédét.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

