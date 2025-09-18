Miért pont most indít a Fidesz nemzeti konzultációt? + videó

– Azt mondja nekem a telexes újságíró, hogy gondolják azt maguk, hogy nemzeti konzultációt akarnak tartani erről az adókérdésről. Úgyis jön majd a választás. Mondom, nézze, szerintem ez nem túl demokratikus gondolat, amit ön mond. Nem lehet az embereket megkérdezni? – idézett fel egy interjút közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatójától azt is megkérdézték, miért pont most indul a konzultáció? A politkus rámutatott: „mert most buktak le hazugságaikkal a tiszások. Jó reggelt kívánok! Azért pont most, és azért pont erről, mert erről hazudtak”.

A kormány október elején kezdi postázni a kérdőíveket (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák. Ennek oka, hogy kiderült: a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Emlékezetes az is, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. A napokban Orbán Viktor miniszterelnök is rámutatott: a nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.