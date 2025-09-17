Menczer: Rajtunk nincsen fegyver + videó

– Rajtunk nincsen fegyver, viszont Ruszin-Szendi Romuluszon volt – mondta közösségi oldalán közzétett videójában Menczer Tamás. Hozzátette: A tiszás tábornok valami hihetetlen szerelmet és vonzalmat érez a lőfegyverek vagy az élet kioltására alkalmas eszközök iránt. Ezt is elmondta egy rádióban, nagy kacarászások közepette.

Ruszin-Szendi Romulusz: Amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez.

Menczer Tamás így folytatta: – Láttuk, hogy az agresszív viselkedés sem Ruszin-Szendi Romulusztól, sem a Tisza Párttól nem áll távol, hogy nagyon finom legyek. Sőt, ugye lebuktak, ha lebuksz, nincs más, csak a balhé.

Kakaskodás, hangoskodás, balhé.

– Ugye ellökött már újságírót. Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt környékén hallhatóak az akasztásra, a főbelövésre, egyáltalán a fizikai megsemmisítésre való felhívások. Ez Magyar Péterrel jelent meg a magyar belpolitikában, közéletben, és most, a bukásuk után csak erősödik – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

