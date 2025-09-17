Berobban az őszi politikai szezon, kihelyezett frakcióülést tartanak a kormánypártok

Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai kihelyezett frakcióülésen tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Most szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tanácskoznak a kormánypártok képviselői. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Legutóbb idén februárban, ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkor a miniszterelnök a zárt körű helyzetértékelését azzal kezdte, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. De figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja.

Magyarországot ott ellenségként kezelik, hazánk igazi politikai ellenfelei Brüsszelben vannak. Meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és bábkormányt akarnak ültetni a magyarok nyakába, meg akarják mondani, mi, magyarok mit tehetünk és mit nem. Ők a birodalom, és mi vagyunk a lázadók, akik ezt meg fogjuk akadályozni

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Rendre fontos döntések születnek a frakcióüléseken

Az idén februári tanácskozás után Kocsis Máté bejelentette, hogy a frakció felkérte a kormányt arra, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost annak a kivizsgálására, hogy az Egyesült Államokból beavatkoztak Magyarország belügyeibe.

Az amerikai baloldal dollármilliókat költött arra, hogy világszerte – így Magyarországon is – azokat pénzelje, akik a liberális ideológiát terjesztik, és az aktuális kormányt megbuktassák, nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is

– fogalmazott a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. Míg Simicskó István Ukrajna uniós tagsága kapcsán közölte, hogy az nem aktuális, ugyanis nem rendelkeznek a tagjelölti kritériumokkal.

Tavaly ősszel Esztergomban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok, azonban a dunai árvíz miatt az eredeti időpontról elhalasztották a tanácskozást. A frakcióülést végül a parlamenti ülésszak kezdete után, október 13–14-én tartották, amin Kocsis Máté bejelentette, hogy

nemzeti konzultációt javasol a kormánynak a Fidesz, amelynek témái között a gazdasági semlegesség, a kis- és középvállalkozások támogatása, a béremelés, a munkáshitel, a lakhatás és a családtámogatások szerepelnek.

Tavaly a tavaszi parlamenti ülés­szak kezdete előtt Balatonalmádiban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Az ülés kiemelt napirendi pontjai között szerepelt az új államfőjelölt személyéről szóló frakció­döntés, az európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra való felkészülés, illetve az új gyermekvédelmi törvénycsomag. Ennek megfelelően a frakcióülés után tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság akkori elnökét jelöli a Fidesz–KDNP az államfői posztra, továbbá az is kiderült, hogy Deutsch Tamás vezeti a kormánypártok EP-listáját.