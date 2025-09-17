Rendkívüli

Gúnyolódva tagadta le Ruszin-Szendi fegyverviselését a Soros-blog, majd Magyar Péter beismerése után sem írták át cikküket

FideszfrakcióülésKDNP

Berobban az őszi politikai szezon, kihelyezett frakcióülést tartanak a kormánypártok

A politikai szezon egyik fontos eseménye a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése, amelyen a kormánypártok politikusai egyeztetnek a következő hónapok fontos feladatairól. A frakcióülésen mindig fontos döntések születnek, amikről a kormánypártok frakcióvezetői a közvéleménynek.

Máté Patrik
2025. 09. 17. 5:38
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Ben Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai kihelyezett frakcióülésen tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Most szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tanácskoznak a kormánypártok képviselői. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek.

KOCSIS Máté
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Legutóbb idén februárban, ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkor a miniszterelnök a zárt körű helyzetértékelését azzal kezdte, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. De figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja. 

Magyarországot ott ellenségként kezelik, hazánk igazi politikai ellenfelei Brüsszelben vannak. Meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és bábkormányt akarnak ültetni a magyarok nyakába, meg akarják mondani, mi, magyarok mit tehetünk és mit nem. Ők a birodalom, és mi vagyunk a lázadók, akik ezt meg fogjuk akadályozni

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

Rendre fontos döntések születnek a frakcióüléseken

Az idén februári tanácskozás után Kocsis Máté bejelentette, hogy a frakció felkérte a kormányt arra, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost annak a kivizsgálására, hogy az Egyesült Államokból beavatkoztak Magyarország belügyeibe.

Az amerikai baloldal dollármilliókat költött arra, hogy világszerte – így Magyarországon is – azokat pénzelje, akik a liberális ideológiát terjesztik, és az aktuális kormányt megbuktassák, nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is

– fogalmazott a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. Míg Simicskó István Ukrajna uniós tagsága kapcsán közölte, hogy az nem aktuális, ugyanis nem rendelkeznek a tagjelölti kritériumokkal.

Tavaly ősszel Esztergomban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok, azonban a dunai árvíz miatt az eredeti időpontról elhalasztották a tanácskozást. A frakcióülést végül a parlamenti ülésszak kezdete után, október 13–14-én tartották, amin Kocsis Máté bejelentette, hogy 

nemzeti konzultációt javasol a kormánynak a Fidesz, amelynek témái között a gazdasági semlegesség, a kis- és középvállalkozások támogatása, a béremelés, a munkáshitel, a lakhatás és a családtámogatások szerepelnek.

Tavaly a tavaszi parlamenti ülés­szak kezdete előtt Balatonalmádiban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Az ülés kiemelt napirendi pontjai között szerepelt az új államfőjelölt személyéről szóló frakció­döntés, az európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra való felkészülés, illetve az új gyermekvédelmi törvénycsomag. Ennek megfelelően a frakcióülés után tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság akkori elnökét jelöli a Fidesz–KDNP az államfői posztra, továbbá az is kiderült, hogy Deutsch Tamás vezeti a kormánypártok EP-listáját.

Még 2023 februárjában, Balatonfüreden bejelentették, hogy a Fidesz–KDNP határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a háborúban Magyarország továbbra is békepárti maradjon. A 2022 szeptemberi, Balatonalmádiban tartott frakcióülés után Kocsis Máté bejelentette, hogy a két frakció arra kérte a kormányt, indítson nemzeti konzultációt az energiaszankciók kérdésé­ben. Míg 2022 februárjában a mostanihoz hasonlóan Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést, ahol a legfontosabb téma a felkészülés volt az ország­gyűlési választás kampányára és a gyermekvédelmi népszavazásra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu