Kocsis Máté: Kormánybiztost neveznek ki az amerikai befolyásolás kivizsgálására

Elmondta, hogy mindig is voltak Magyarországon és minden országban emberek, akik pénzért kiszolgáltatottá tették a hazájukat, vagy kívülről pénzért próbálták meg felborítani az alkotmányos rendet, de ezeknek a törekvéseknek mindig ellen kell állni, mindig szembe kell menni vele, és most erre készülnek.

Ez egy súlyos kérdés, és miután az amerikai pénzek megszűntek, de a brüsszeliek még nem, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a harc nem ért most véget a Trump-kormánnyal, csak az ellenfél székhelye áttevődött egy másik kontinensre

– jegyezte meg.

Úgy látja, hogy a jövő évi választásokat is be fogja árnyékolni a külföldi pénz, amit a politikai ellenfeleiknél is látnak. – Ennek a hatásait látjuk a magát függetlennek mondó médiában is, és látjuk az álcivil szervezetek aktivitásában is. Meggyőződésem, hogy a belpolitikáról belföldön kell dönteni, és nem külföldön – rögzítette.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)