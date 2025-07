Tömegverekedés tört ki, székekkel törtek be egy alföldi diszkóba + videó

Tömegbalhé tört ki pénteken éjszaka, a jász-nagykunsági vármegyeszékhely egyik diszkójában – értesült több forrásból is a Szoljon.hu.

Az esetről videó is készült, ami a TikTokon terjed. A szűk másfél perces felvételen az látható, hogy férfiak rontanak be a diszkóba, többen székekkel a kezükben. A zene ekkor még ment, de a videóban is kivehető, amint valaki azt mondja a mikrofonba: „Állítsuk le, tesó!” A zene ezután már elhalkult, néhány pillanat múlva pedig már női sikolyok hallhatóak a felvételen.

A videó feltöltője megjegyzésként annyit írt, hogy

nagyjából nyolc ember tört be, lapátokkal, székekkel felszerelkezve. Betörték az ajtókat, az ablakokat, odabent tiszta vér volt minden.

Hogy mi volt a tömegverekedés oka, arról ezen a linken olvashat, ahol a videót is megtekintheti a rendbontásról.

Borítókép: Kitört a tömegverekedés Szolnokon pénteken éjszaka az egyik helyi szórakozóhelyen (Forrás: képernyőfotó/TikTok)