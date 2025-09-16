Ruszin-Szendi RomuluszOrbán ViktorMagyar Péter

Orbán Viktor: A közéletben nincs helye erőszaknak és fegyveres szónokoknak!

Orbán Viktor szerint példátlan és elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyverrel jelenjen meg egy lakossági fórumon, miközben nyíltan fenyegetőzik. A kormányfő egy Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett: a közéletben nincs helye erőszaknak és fegyveres szónokoknak. Magyarországnak a béke szigetének kell maradnia a miniszterelnök szerint.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 15:33
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént.  Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. 

 Forrás: Facebook

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Képernyőfotó)
 

