Újabb leleplező videó: Magyar Péter tanácsadója, Surányi György beismerő vallomást tett

Surányi György, Magyar Péter tanácsadója a Rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén nemcsak a rezsicsökkentés eltörlése, valamint az édesanyák adómentességének felülvizsgálata mellett érvelt, hanem azt is leleplezte: a Tisza Párt még a saját ígéretét sem tartaná be kormányra kerülve: nem lesz áfacsökkentés – írta az Ellenpont. A portál cikke szerint Surányi arról beszélt - amit egyébként minden gazdasági szakember tud - az áfacsökkentéstől nem csökkennének az árak, a nyereséget a cégek – leginkább a multik – lenyelik. Viszont a Tisza Párt éppen az áfacsökkentésre hivatkozva emelné a személyi jövedelemadót, legalábbis a kiszivárgott feljegyzésük szerint.

Most azonban kiderült, mit is jelent a Tisza-csomag: emelik az szja-t, de közben még az áfát sem csökkentik, hiába hivatkoznak rá. Az áfacsökkentés csak ürügy a brutális adóemelésre.

Surányi a fórumon kifejtette, hogy ez azért „egy meleg dolog” és „nem javasolná egyetlen kormánynak sem, hogy ezzel kezdje”, de egy idő után mindenképpen el kell törölni. A beszélgetés egy másik pontján arra is kitért, hogy szerinte felül kell vizsgálni az édesanyák adómentességét.

A mostani videórészlet rámutat, hogy a Tisza gazdasági szakértője sem tartja megvalósíthatónak a Magyar Péter által hónapok óta ígért áfacsökkentést. Úgy fogalmaz, szkeptikus annak ügyében, és ezt el is mondta a Tisza vezetőinek.

Mindez azt jelenti, hogy Magyar Péterék még a saját ígéretüket sem tartanák be, nem csökkentenék az áfát, pedig erre hivatkozva emelné meg a személyi jövedelemadót a kiszivárgott terveik szerint.

Surányi arról is érkezett, akkor lehet áfát csökkenteni, ha bevezetnék a többkulcsos jövedelemadót, így Gyurcsány jegybankelnökének elszólása szintén a Dálnoki Áron és Tarr Zoltán által elmondott jövedelemadó-emelésnek ágyaz meg.

Magyar Péter ígérgetése viszont azzal kapja meg a kegyelemdöfést, hogy Surányi elmondta a fórumon, ha megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana kétszázszoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek”.