Boros Bánk Levente: Üvegplafon alakult ki a Tisza Párt fölött

Nem tudnak tovább növekedni, inkább csökkenés figyelhető meg a támogatottságukban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 8:48
A Harcosok órája mai második vendégeként Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzője értékelte a kötcsei eseményeket és a politikai helyzetet. Boros szerint a liberális portálok – például a Telex – azért beszéltek „üvöltőversenyről”, mert nem tudták kimondani, hogy Orbán Viktor beszéde erősebb volt. A miniszterelnök felszólalása tartalomban, mélységben és perspektívában össze sem vethető Magyar Péter produkciójával.

 

Megállt a Tisza növekedése

Az elemző úgy látja, 

a Tisza Párt fölött üvegplafon alakult ki: a kezdeti lendület után megállt a támogatottság, sőt inkább csökken. 

„A tiltakozó hangulatot össze tudták szedni, de tovább lépni már nem tudnak” – fogalmazott. Szerinte a hiányzó program, a láthatatlan jelöltek és a belső ellentmondások miatt a következő időszak inkább a kormánypártoknak kedvez. 

Boros felidézte: 2018-ban és 2022-ben is fellángolt a remény az ellenzékben egy „csodafegyver” miatt – előbb Márki-Zay Péter, most Magyar Péter. „Mind ugyanarra a hype-vonatra ültek fel, de valódi tartalom nélkül ez mindig ugyanoda vezet: vereséghez” – mondta.

 

Kétosztatú politikai tér

Az elemző szerint a kötcsei beszéd világossá tette, hogy ismét kétpólusú a magyar politika: 

a nemzeti, szuverenista-konzervatív oldal áll szemben a balliberális oldallal, amelyhez a Tisza is sorolható.

Példaként említette a párt EP-szavazásait Ukrajna támogatásáról vagy a pride melletti kiállást. 

– Mivel nincs programjuk, Magyar Péterék lejárató kampányra építenek – mondta Boros. A liberális sajtó eközben „minden korábbinál nagyobb erővel, kritika nélkül tolja a szekerüket”, legyen szó kollégiumi állapotokról vagy más hangulatkeltő ügyekről. Boros Bánk közölte, a Tisza Párt kifulladt, a választás valódi tétje pedig világosan kirajzolódott: nemzeti szuverenista politika vagy balliberális program. „Az idő innentől a kormánypártoknak dolgozik” – zárta értékelését. 

