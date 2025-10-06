A Szőlő utcai rágalomhadjárat folytatására szerveztek tüntetést Puzsérék

– A vasárnapi tüntetés célja az volt, hogy tovább görgessék és terjesszék a Szőlő utcai rágalomhadjáratot, illetve új lendületet adjanak ennek az ügynek. Nyilvánvaló, hogy az egész hazugságkampány célja az volt, hogy eltereljék a figyelmet azokról a témákról, amelyek nagyon kedvezőtlenek voltak a Tisza Párt számára, egyben megingassák a kormányba és az állami intézményrendszerbe vetett bizalmat – mondta el lapunknak Zila János.

Nem jelentek meg sokan Puzsér vasárnapi tüntetésén (Fotó: Magyar Nemzet)

Az Alapjogokért Központ elemzője kiemelte: Magyar Péterék tavasz óta nem képesek megszerezni a kezdeményezést és a politikai napirend meghatározásának lehetőségét. Azóta az ukrán kémbotrány, a Tisza-adó vagy éppen Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügye kerültek a választók érdeklődésének homlokterébe. A Tisza Párt eközben mindent elkövetett, hogy a saját témáira terelje a figyelmet, de hiába próbálkoztak országjárással vagy akaszkodtak rá akötcsei polgári piknikre, semmi nem működött.

Az ellenzéki influenszerek és lapok ezt követően kezdték el különböző közösségimédia-felületeken szisztematikusan felépíteni az alaptalan vádaskodásra épülő Szőlő utcai sztorijukat, amire azonban határozott választ kaptak, a rágalmak terjesztésében központi szerepet vállaló személyek pedig számíthatnak arra, hogy tetteiknek jogi következményei lesznek – mutatott rá Zila János.

Ennek megfelelően sokan már azt is tagadják, hogy bármi közük lett volna az egészhez, viszont az olyan aktorok, mint Juhász Péter és Puzsér Róbert, továbbra is mindent elkövetnek, hogy további híreket generáljanak és fenntartsák az ellenzéki érzelmű választók érdeklődését

– hívta fel a figyelmet az elemző. Szerinte az, hogy Puzsér Róbert az álhírbotrányban érintett Juhász Péter mellett szervezett tüntetést, azt jelzi, hogy ennyire futja tőlük.

– Nem látnak más érdemi eszközt arra, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt botrányairól, mint egy álhír dagasztását, még azután is, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy hazugságok egymásra dobált halmazáról van csupán szó.

Magyar Péterék újabb lebukása, amelyből kiderült, hogy egy ukrán hadsereghez közel álló személy a Tisza mobilapplikációjának adminisztrátora, nyilvánvalóan megnehezíti a dolgukat,

hiszen ez is tovább erősítheti a választókban azt az érzetet, amely szerint külföldi hatalmi tényezőktől függő politikai erőről van szó, amely egy háborúban álló szomszédos ország elitjével áll ijesztően közeli kapcsolatban – tette hozzá a szakértő.