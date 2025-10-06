demonstrációAlapjogokért KözpontPuzsér RóbertZila Jánosszőlő rágalomhadjáratJuhász Pétertüntetés

A Szőlő utcai rágalomhadjárat folytatására szerveztek tüntetést Puzsérék

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint Magyar Péterék tavasz óta nem voltak képesek megszerezni a kezdeményezést és a politikai napirend meghatározásának lehetőségét. Ezt követően kezdték el különféle közösségimédia-felületeken szisztematikusan felépíteni az alaptalan vádaskodásra épülő Szőlő utcai sztorijukat, amire azonban határozott választ kaptak, a rágalmak terjesztésében központi szerepet vállaló személyek pedig számíthatnak arra, hogy jogi következményekkel kell szembenézniük.

Gábor Márton
2025. 10. 06. 18:11
Szolidaritási tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren, Puzsér Róbert beszél demonstráció Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A vasárnapi tüntetés célja az volt, hogy tovább görgessék és terjesszék a Szőlő utcai rágalomhadjáratot, illetve új lendületet adjanak ennek az ügynek. Nyilvánvaló, hogy az egész hazugságkampány célja az volt, hogy eltereljék a figyelmet azokról a témákról, amelyek nagyon kedvezőtlenek voltak a Tisza Párt számára, egyben megingassák a kormányba és az állami intézményrendszerbe vetett bizalmat – mondta el lapunknak Zila János.

Kevesen lézengenek a Kossuth téren Puzsér tüntetésén (Forrás: MNO)
Nem jelentek meg sokan Puzsér vasárnapi tüntetésén (Fotó: Magyar Nemzet)

Az Alapjogokért Központ elemzője kiemelte: Magyar Péterék tavasz óta nem képesek megszerezni a kezdeményezést és a politikai napirend meghatározásának lehetőségét. Azóta az ukrán kémbotrány, a Tisza-adó vagy éppen Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügye kerültek a választók érdeklődésének homlokterébe. A Tisza Párt eközben mindent elkövetett, hogy a saját témáira terelje a figyelmet, de hiába próbálkoztak országjárással vagy akaszkodtak rá akötcsei polgári piknikre, semmi nem működött.

Az ellenzéki influenszerek és lapok ezt követően kezdték el különböző közösségimédia-felületeken szisztematikusan felépíteni az alaptalan vádaskodásra épülő Szőlő utcai sztorijukat, amire azonban határozott választ kaptak, a rágalmak terjesztésében központi szerepet vállaló személyek pedig számíthatnak arra, hogy tetteiknek jogi következményei lesznek – mutatott rá Zila János. 

Ennek megfelelően sokan már azt is tagadják, hogy bármi közük lett volna az egészhez, viszont az olyan aktorok, mint Juhász Péter és Puzsér Róbert, továbbra is mindent elkövetnek, hogy további híreket generáljanak és fenntartsák az ellenzéki érzelmű választók érdeklődését

– hívta fel a figyelmet az elemző. Szerinte az, hogy Puzsér Róbert az álhírbotrányban érintett Juhász Péter mellett szervezett tüntetést, azt jelzi, hogy ennyire futja tőlük.

– Nem látnak más érdemi eszközt arra, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt botrányairól, mint egy álhír dagasztását, még azután is, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy hazugságok egymásra dobált halmazáról van csupán szó.

Magyar Péterék újabb lebukása, amelyből kiderült, hogy egy ukrán hadsereghez közel álló személy a Tisza mobilapplikációjának adminisztrátora, nyilvánvalóan megnehezíti a dolgukat,

hiszen ez is tovább erősítheti a választókban azt az érzetet, amely szerint külföldi hatalmi tényezőktől függő politikai erőről van szó, amely egy háborúban álló szomszédos ország elitjével áll ijesztően közeli kapcsolatban – tette hozzá a szakértő.

Mint arról már beszámoltunk, vasárnap délután Puzsér Róbert szolidaritási demonstrációt tartott, amelyen Juhász Péter mellett álltak ki a tüntetők a Kossuth téren. A publicista eredetileg ugyanerre az időpontra egy megbékélésmenetet hirdetett, ám a program végül 180 fokos fordulatot vett, miután a múlt héten házkutatást tartott az ügyészség Juhász Péter, a Szőlő utcai álhírbotrány egyik kulcsfigurájának lakásán.

A demonstrációt szervezők szintén az ökölbe szorított kéz motívumot használják (Forrás: Facebook)

A demonstráción, amelynek a közösségi médiában meghirdetett eseményére tízezer ember reagált, végül a Kossuth téren alig egy-két ezer ember jelent meg, ráadásul már az első néhány szónoklat alatt kezdtek elszivárogni. A rendezvény célja látszólag a „szabadság védelme” volt, valójában azonban annak a politikusnak az igazolásában, mosdatásában merült ki, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője.

Eközben a téren lézengők között megjelentek az adományládák, amelyekben az aktivisták Puzsér mozgalmának gyűjtötték a felajánlásokat.

Adományokat gyűjtenek Puzsér aktivistái (Fotó: Magyar Nemzet)

A tüntetők hangulatáról mindent elmond, hogy a beszédek közben folyamatosan távoztak az emberek a térről, Pajor Tamás színre lépéséig alig maradt valaki.

Látó János, a Zsolti bácsi-ügy informátora szintén felszólalt Puzsér Róberték tüntetésén.

A férfi, akit valójában Lázok Jánosnak hívnak, korábban Juhász társaként szerepelt abban az ügyben, amelyben kitalált pedofil rémtettekről terjesztettek történeteket egy nem létező ózdi gyermekotthonról. A Kossuth téren tartott „beszéde” annyira összefüggéstelen volt, hogy idézni sem igazán van mit belőle.

Juhász Péter beszédéből pedig egyetlen dolog rajzolódott ki egyértelműen: semmilyen bizonyítéka nincsen felelőtlen, másokat besározó állításaira.

 

Lézengők a Kossuth téren (Fotó: Magyar Nemzet)

A demonstrációnak egyébként már az oldala sem volt éppen békés jellegű. Puzsérék ugyanis egy radikális jelképpel, az ökölbe szorított kézzel hívták a támogatóikat utcára. Mint arról beszámoltunk, az ökölbe szorított kéz ma leginkább az agresszív utcai aktivizmus, a gyűlölet és a megosztó politikai szembenállás szimbóluma, amely szorosan kötődik a radikális baloldali mozgalmakhoz.

Borítókép: Tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren (Fotó: Polyák Attila)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu