Nyomozás indulhat Aranyosi Péter ellen

Feljelentés-kiegészítést rendelt el a napokban a rendőrség Aranyosi Péter ügyében – értesült lapunk. Az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István fordult azt követően, hogy a humorista indulatosan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert. A feljelentés-kiegészítés azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, majd harminc napon belül dönt arról, hogy induljon- e nyomozás.

Ahogy arról beszámoltunk, elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.

Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni

– írta a közösségi oldalán a riporter.

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, Aranyosi mit értett azalatt, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.