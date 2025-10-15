Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Aranyosi PéterPuzsér Róberriporterhumorista

Nyomozás indulhat Aranyosi Péter ellen

Nyomozást indíthat a rendőrség Aranyosi Péter humorista ügyében, aki Puzsér Róberték tüntetésén esett neki agresszívan az őt kérdező riporternek – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben korábban garázdaság miatt tett feljelentést Tényi István.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 8:32
Aranyosi Péter Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feljelentés-kiegészítést rendelt el a napokban a rendőrség Aranyosi Péter ügyében – értesült lapunk. Az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István fordult azt követően, hogy a humorista indulatosan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert. A feljelentés-kiegészítés azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, majd harminc napon belül dönt arról, hogy induljon- e nyomozás.

Ahogy arról beszámoltunk, elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.

Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni

 – írta a közösségi oldalán a riporter.

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, Aranyosi mit értett azalatt, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.