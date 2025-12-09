Budapestre jönnek a progresszív rock ősapái

Három év után ismét Budapesten ad koncertet a Manfred Mann's Earth Band. A világhírű progresszív rockzenekar 2026. április 26-án a MOMKultban lép fel.

A progresszív rock nagyáyúi munka közben Fotó: MMEB Facebook

A Manfred Mann’s Earth Band ott van a progresszív hard rockzene angliai úttörői között: 1971-ben alakította a dél-afrikai születésű billentyűs, Manfred Mann (Manfred Sepse Lubowitz), hogy a korábbi, könnyedebb projektjei után egy összetettebb, a progresszív rock, a hard rock és a jazz-rock elemeit ötvöző zenekart hozzon létre, amiben nagy hangsúlyt kapnak a billentyű- és szintetizátorhangzások, de a markáns gitár- és énekdallamok is. Az együttes a hetvenes évek során vált igazán ismertté, különösen az olyan nagylemezekkel, mint a Solar Fire (1973), a Nightingales & Bombers (1975) vagy a The Roaring Silence (1976).

Ez utóbbin hallható a Blinded by the Light, vagyis Bruce Springsteen dalának legsikeresebb feldolgozása, amely az USA-ban is listavezető lett.

A zenekar néhány év kihagyással folyamatosan, vagyis több mint 50 éve működik, a 85 évesen még mindig aktív Mann-nal az élen, és bár a történetüket számos tagcsere kísérte, ma egy kipróbált felállással állnak színpadra: az alapító tag Mick Rogers gitározik, a ’79-ben feltűnt John Lingwood dobol és a ’85 óta stabil tag Steve Kinch basszusgitározik, énekesi poszton pedig a „csak egy jó évtizede” velük lévő Robert Hartot hallhatjuk.

Az 1971 óta létező Manfred Mann's Earth Bandet alapító Manfred Mann a brit rock történetének kiemelkedő szereplője. A zenész improvizatív, a dzsessz által inspirált stílusáról lett ismert, számos más előadó szerzeményéből varázsolt világslágert.

A Dél-Afrikából származó, 85 éves zenész 1961-ben dzsesszzongoristaként érkezett az Egyesült Királyságba, ahol előbb Mike Hugg-gal társulva, majd Paul Jonesszal kiegészülve Manfred Mann név alatt játszott. Több slágerlista-vezető daluk született, köztük a Do Wah Diddy Diddy.

A zenekar 1983-ban egymás után három koncertet adott a Budapest Sportcsarnokban, majd 1986-ban dupla estén játszott ugyanott – írja az MTI. Legutóbb 2023-ban az Erkel Színházban léptek fel. Az Earth Band ugyan 2004 óta nem készített új anyagot, de rendszeresen fellép, és számos koncertfelvételt, illetve válogatáslemezt adott ki. Az együttes korábban fellépett a paksi Gastroblues Fesztiválon is.