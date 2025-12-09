Blues, összefogás, hagyomány: közösségi ünneppé vált a Gastroblues évzáró Pakson

Rendkívüli

A 33. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál évzáró rendezvénye idén is igazi közösségi ünneppé vált Pakson. A Csengey Dénes Kulturális Központban tartott lemezbemutató koncertek – a Blues Trappers, Szebényi Dániel és Barátai, valamint a BeatBack fellépésével – nemcsak zenei csemegét kínáltak, hanem hagyományosan jótékony célt is szolgáltak. Az eseményt sajtótájékoztatóval egybekötött évzáró előzte meg, ahol az idei év kihívásairól, eredményeiről és a fesztivál szellemiségéről is szó volt.

Bényei Adrienn
2025. 12. 09. 5:45
Szebenyi Dániel és barátai az évadzárón Fotó: Molnár Gyula
Gárdai Ádám, a Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főszervezője a sajtótájékoztatón felidézte, milyen régi múltra tekint vissza a jótékonysági tevékenységük: – A 2004. december 5-i népszavazás indította el, amikor nem tudtuk elérni országosan, hogy minden határon túli magyar állampolgárságot kapjon. Ezért úgy éreztük, hogy törlesztenünk kell, és 2005-től jótékonysági tombolát szerveztünk ezen a decemberi évzáró eseményen, ezt megtartottuk azóta is. 2010-től a fesztivál alkalmával is gyűjtünk jelentős mennyiségű adományt a viski magyar óvoda létrejöttére, illetve annak fenntartására – mondta, majd hangsúlyozta, hogy a siker közös.

Nemzetközi Gastroblues Fesztivál
Gárdai Ádám összefoglalta a Nemzetközi Gastroblues Fesztivál idei évének eredményeit (Fotó: Molnár Gyula)

A Nemzetközi Gastroblues Fesztivál és a jótékonyság

– Itt nemcsak a mi adományunkról van szó, hanem a közönségéről is, akik megjelennek a fesztiválon. Elsősorban nekik köszönhető, hogy a nyári fesztivál alatt több mint másfél millió forint gyűlt össze – foglalta össze. 

A jótékonysági tombola most is a viski gyermekek karácsonyát segíti, és a szervezők csatlakoznak Paks város kampányához a viski református templom mennyezetének felújítására. A fesztivál a Jónak lenni jó! kampányhoz is csatlakozott, felajánlottak egy több mint húsz kiadványból álló csomagot százezer forintért, és pénzadományt is juttattak nekik. 


A rendezvény műsorvezetője, Benkő Zsolt személyes hangú visszatekintéssel mutatta meg, neki mit jelent a fesztivál.

– Aki ismeri a pályafutásomat, tudja, mennyit jelent egy bluesgitárosnak csaknem harminc évig szerepelni minden nyáron a paksi fesztiválon. Amíg erőm engedi, a rendezvény mellett maradok, és mindenütt hirdetem, milyen lelkes közösség tartja életben ezt a hagyományt

– mondta meghatottan. 

Benkó Zsolt és Kovács Aliz szórakoztatta a sajtótájékoztató közönségét is (Fotó: Molnár Gyula)

Gárdai Ádám lapunknak felidézte a fesztivál gyökereit is: 

– 1987-ben indult ez a hely, ahol most vagyunk, Újhullám néven, de ma már Gastroblues Club a neve. A falon láthatók azok a fellépők, akikre büszkék vagyunk, köztük Al Di Meola, Ken Hensley, Rick Wakeman, a Jethro Tull zenekar és Beth Hart is

 – fogalmazott, majd rámutatott, hogy az év végi esemény mindig a kiadványok bemutatójának ideje, ilyenkor készül el az aktuális fesztiválválogatás DVD-je. 1993-tól, a fesztivál kezdete óta megvannak ezek a felvételek. Ha a DVD-re nem is kerül fel minden, később a YouTube-csatornájukon megosztják.
 

Az idei év komoly próbatétel volt nekünk. Több olyan támogatástól elestünk, ami korábban megvolt, de minimális programcsökkenéssel sikerült megoldani. A közönség ebből alig vett észre valamit

 – mondta a főszervező, és szerinte biztató, hogy a támogatóik és az új városvezetés is biztosította őket további segítségéről. Közben már a jövő évi fellépőket szervezik, és szeretnének külföldi előadókat is meghívni. A tehetséggondozás most is fontos része a programnak: a zentai testvérvárosukból érkezett nyertes zenekar léphet majd fel a következő fesztiválon, és folytatják az együttműködést a Kőbányai Zenei Stúdióval is.

A hangulatos esti koncertek sorát a Blues Trappers együttes nyitotta, ők egy hangosítókból álló hobbizenekar, egy klubkoncerten a fesztiválon is felléptek. Majd Szebényi Dani és barátai folytatták a zenélést egy nagy sikerű koncerttel, ez volt a fő esemény. Végül a helyi BeatBack zenekar lépett fel Benkő Zsolttal és Kovács Alizzal. 
 

A gastroblues-fesztivál tehát nem csupán zenei élményekről szól: a múltat őrző archívumok, a jövőt építő tehetségek és a közösséget segítő jótékonyság együtt teszik különlegessé ezt a több évtizedes fesztivált. A paksi közösség és a blues szeretete idén is bizonyította: ahol összefognak, ott érték születik.

 

