A magyarok nem kérnek a baloldali megszorítócsomagból

Újabb kutatást „fújt be a szél".

2025. 12. 09. 19:52
– Nicsak, mit fújt be a decemberi szél? Egy olyan kutatást, amely kimutatja, hogy a magyarok nem kérnek a tiszás, több minthatszáz oldalas megszorítócsomagból – mondta Vitályos Eszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. A kormányszóvivő rámutatott, hogy a magyar családoknak sokkal többet jelent a stabil megélhetés, a munkahelyek és a családtámogatások, mint ez az újratöltött Bokros-csomag. A magyar családok nem akarnak tönkremenni – hangsúlyozta.

Emlékezetes, hogy nyilvános lett a Tisza Párt szakértőinek tervezete egy olyan megszorítócsomagról, amely alapjaiban változtatná meg minden magyar életét. A megszorítócsomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne, valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, még Rogán Antalt is meglepte, hogy mit is jelentene ez a baloldali megszorítócsomag. – Ha a Tisza-csomagot valaki életbe léptetné, az 7250 milliárd forintos megszorítást jelentene. Ennek kicsivel több mint a felét a vállalatok (3700 milliárd) fizetnék, a maradékot (3500 milliárd) pedig a lakosság – ismertette a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

 

 

