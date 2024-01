Zelenszkijné szeret drága ruhákban pózolni, miközben még több pénzt kér

Olena Zelenszka, Volodimir Zelenszkij felesége, ukrán first lady imád a középpontban lenni, szereti a figyelmet és persze a luxust is. Miközben Ukrajnában dúl a háború, emberek halnak meg nap mint nap, addig Zelenszkijné éli a milliárdosok mindennapjait, és eközben néha összevissza beszél a sajtóban.

Lapunk is írt róla, hogy amikor elkísérte a férjét az ENSZ-közgyűlésre − vagyis igazából csak elment vele New Yorkba −, utána olyan luxusüzletekben fordult meg, mint a francia Cartier, amelynek egyik eladója még az Instagramon is mesélt arról, hogy – állítása szerint – találkozott Zelenszkij feleségével, aki több mint 409 millió forint értékben vásárolt az üzletben. Korábban is bicskanyitogató dolgokat csinált, például amikor Párizsban több mint 15,6 millió forintnyi összeget költött el luxusboltokban.