Magyar Péter hatalmas összegeket kaszál a híveiből

Politikai párt helyett sokkal inkább egy vállalkozáshoz hasonlít a Magyar Péter vezette Tisza Párt tevékenysége. Ennek a legújabb bizonyítéka, hogy egy olyan applikációt indítanak, amellyel listázzák és pontozzák majd a tiszások közösségi aktivitását. Magyar Péter egyik bizalmasa, Radnai Márk beszélt az applikációról és arról, hogy a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását digitálisan számon tartják. Ezekkel pedig pontokat, jelvényeket lehet szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok.

Jövedelmező biznisz Magyar Péternek a politizálás (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter korábban már korábban is azzal motiválta a Tisza szigetek tagjait, hogy párttagok lehetnek. Feltételként szabta meg a legalább három hónapos Tisza-sziget-tagságot és a legalább háromhavi befizetett rendszerváltókártya-tagságot. Azonban Magyar Péter szavainak ellentmond, hogy korábban a lapunk birtokába került a Tisza Párt alapszabálya, amely szerint az lehet tag, akinek a jelentkezését az elnökség elfogadta, és akit két meglévő párttag ajánlott.

A Tisza Párt alaposan megszedi magát a hívekből, akiktől rendszeresen kéregetnek különböző magyarázatokkal. Néhány hete tartotta a kudarcba fulladt gyalogtúráját Magyar Péter, amely során az embereivel Budapestről elsétált Nagyváradra. Ezt az akciót is koldulásra használta fel a Tisza Párt, ugyanis a Magyar Péter hírlevelére feliratkozók egy e-mailt kaptak arról, hogy megvásárolhatják a túra egy-egy szakaszát.

A levél szerint 500 lépést 5 ezer forintért, 850 lépést 8500 forintért, míg 1500 lépést 15 ezer forintért fogadhattak örökbe.

Korábban lapunk többször is foglalkozott a rendszerváltó tagsággal, amit Magyar Péter egy évvel ezelőtt forradalmi ötletként jelentett be. A program segítségével az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban átemelték a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat, valamint jogosultságokat adnak. A párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni Magyar Péter alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is. De a Tisza Párt az egyéni összegű felajánlásoktól sem vonakodik.

Pénzre váltja Magyar Péter a politizálást

A Tisza Párt webshopja is lehetőséget ad arra Magyar Péternek, hogy a politikai feltűnését pénzre váltsa és kéregessen híveitől. A webshopban számos, a Tisza Párt logójával ellátott tárgyat, ruhákat, táskákat, bögréket, és különböző kiegészítők is lehet vásárolni, méghozzá rendkívül drágán. Lehet venni a Tisza Pártos inget 14 ezer forintért, de vannak pulóverek is 14 és 17 ezer forint között, slimfit pólók 9 ezer forintért, valamint dzsekik 15 és 19 ezerért.

Ráadásul folyamatosan frissítik a kínálatukat, így már van Tisza pártos fülbevaló 4 ezer forintért, karkötő 5 ezerért, konyhai kötény 8 ezerért és öngyújtó 4 ezer forintért.

De vannak csomagajánlatok is, a Tisza prémium tüntetős szett a leírás szerint akciósan, 60 430 forint helyett 59 337 forintba kerül. Januárban ugyancsak eljátszották ezt az olcsó marketingtrükköt, mivel akkor szintén azt hirdették, hogy akciósan, 54 ezer forintért árulják a szettet. Így ötezer forinttal drágábban lehet most hozzájutni a tüntetős csomaghoz, mint januárban. Aki drágállaná a közel 60 ezer forintot, az vehet sima tüntetős szettet is, ami „csak” 30 ezer forintba kerül. A politizálás pénzre váltása jól jövedelmező biznisz Magyar Péternek, mivel a párt beszámolója szerint 2024-ben a webshop-on keresztül történt értékesítések 128 348 702 forintot hoztak a pártnak, míg a támogatásokból 818 972 927 forint bevételre tettek szert.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)