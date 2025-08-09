Megvan Gyökeres Viktor első gólja, de nem ezzel őrjítette meg a közönséget + videó

A magyar származású, svéd válogatott támadó hosszú vitasorozat végén távozott a portugál Sporting együttesétől, és igazolt az angol Arsenal csapatához. Gyökeres Viktor csütörtökön az Aranylabda-díj 30 jelöltje közé is bekerült, szombaton pedig az első gólját is megszerezte az Ágyúsok színeiben. Mikel Arteta vezetőedző gárdája a spanyol Athletic Bilbao ellen játszott az Emirates Cupon, amelyet az elmúlt három év mindegyikében a londoni klub nyert meg.

Gyökeres Viktor fejesből volt eredményes az Arsenal utolsó felkészülési mérkőzésén (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Gyökeres Viktor első gólját szerezte az Arsenalban

Gyökeres korábban a Tottenham ellen (0-1) debütált, majd a spanyol Villarreal ellen (2-3) is játszott, de ezeken nem volt eredményes. A Bilbao ellen viszont kezdett, majd – miután kihagyott egy nagy helyzetet – a 35. percben egy jobb oldali beadás után az ő látványos fejesével szerzett vezetést az Arsenal. Majd a gólörömét a tőle megszokott ünnepléssel, a keze arca elé helyezésével zárta, mire az Emirates közönsége még nagyobb üdvrivalgásban tört ki.

1-0 Arsenal.



OOOOOOOOHHHH WHAT A HEADER BY VIKTOR GYOKERES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE HAS SCORED HIS FIRST GOAL FOR ARSENAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/n6lgkCfMT6 — Hans O (@HansOvide) August 9, 2025

A 27 éves svéd csatár találata után szinte rögtön megduplázta az Arsenal előnyét Bukayo Saka, így 2-0-ra vezettek a hazaiak a szünetben. Gyökeres Viktor a 71. percig volt a pályán, a helyére beállt Kai Havertz pedig bő tíz perccel később beállította a 3-0-s végeredményt.

Az Arsenal jövő vasárnap a Manchester United vendégeként kezdi meg a Premier League új idényét, a Vörös Ördögök vasárnap 1-1-es döntetlent játszottak (majd tizenegyespárbajban nyertek) az olasz Fiorentina ellen.