Arsenal FCGyökeres ViktorEmirates Cupathletic bilbaogólöröm

Megvan Gyökeres Viktor első gólja, de nem ezzel őrjítette meg a közönséget + videó

Az Emirates Cup keretein belül az angol Arsenal a spanyol Athletic Bilbao labdarúgócsapatát fogadta. A 3-0-s győzelmet arató londoniak első gólját a nemrég leigazolt Gyökeres Viktor szerezte, aki az elhíresült gólörömével is szórakoztatta új csapata szurkolóit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 18:57
Gyökeres Viktor első gólöröme Arsenal-mezben (Fotó: AFP/Glyn Kirk)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar származású, svéd válogatott támadó hosszú vitasorozat végén távozott a portugál Sporting együttesétől, és igazolt az angol Arsenal csapatához. Gyökeres Viktor csütörtökön az Aranylabda-díj 30 jelöltje közé is bekerült, szombaton pedig az első gólját is megszerezte az Ágyúsok színeiben. Mikel Arteta vezetőedző gárdája a spanyol Athletic Bilbao ellen játszott az Emirates Cupon, amelyet az elmúlt három év mindegyikében a londoni klub nyert meg.

Gyökeres Viktor fejesből volt eredményes az Arsenal utolsó felkészülési mérkőzésén
Gyökeres Viktor fejesből volt eredményes az Arsenal utolsó felkészülési mérkőzésén (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Gyökeres Viktor első gólját szerezte az Arsenalban

Gyökeres korábban a Tottenham ellen (0-1) debütált, majd a spanyol Villarreal ellen (2-3) is játszott, de ezeken nem volt eredményes. A Bilbao ellen viszont kezdett, majd – miután kihagyott egy nagy helyzetet – a 35. percben egy jobb oldali beadás után az ő látványos fejesével szerzett vezetést az Arsenal. Majd a gólörömét a tőle megszokott ünnepléssel, a keze arca elé helyezésével zárta, mire az Emirates közönsége még nagyobb üdvrivalgásban tört ki.

A 27 éves svéd csatár találata után szinte rögtön megduplázta az Arsenal előnyét Bukayo Saka, így 2-0-ra vezettek a hazaiak a szünetben. Gyökeres Viktor a 71. percig volt a pályán, a helyére beállt Kai Havertz pedig bő tíz perccel később beállította a 3-0-s végeredményt.

Az Arsenal jövő vasárnap a Manchester United vendégeként kezdi meg a Premier League új idényét, a Vörös Ördögök vasárnap 1-1-es döntetlent játszottak (majd tizenegyespárbajban nyertek) az olasz Fiorentina ellen.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu