Marco Rossi újonca Istent hívja a meccsei előtt, Gera Zoltán és a Biblia ad erőt neki

Tizenhat éves volt Gera Zoltán, amikor megváltozott az élete, az édesapja ekkor vitte el egy gyülekezetbe. Az addig kallódó, Pécs utcáin züllő, az iskolából gyakran kimaradó és szipuzó fiú rátalált Istenre, és vissza a futballhoz is. Gera sokszor elmesélte már, hogy a hit ereje mentette meg az életét, és abból gyökerezett ki egy csodálatos karrier, amely a Premier League-ben, az Európa-liga döntőjében vagy éppen a 2016-os Eb-n ontotta virágait. Gera inspiráló története Vitális Milán hitét is táplálta, aki most Marco Rossi legújabb újonca.

A győri Vitális Milán példaképe Gera Zoltán, és már Marco Rossi újoncaként játszhat a Fradi ellen Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Tizenhét éves volt Vitális Milán, amikor 2019-ben egy pécsi pünkösdi focikupán egy helyi gyülekezet csapatában lépett pályára. A tornával a néhány héttel korábban elhunyt Gera Sándor, azaz Gera Zoltán édesapja emléke előtt is tisztelegtek, aki az egy évvel korábbi kupán még a mezőny legidősebb tagjaként rúgott labdába. A gólkirályi címet tizenegy találattal Vitális Milán érdemelte ki, a jutalma pedig Gera Zoltán meze volt, amelyet a 96-szoros válogatott támadó ajánlott fel a torna fővédnökeként.

Vitális egy-két héttel korábban, 2019. május 19-én mutatkozott be 17 évesen a Győri ETO felnőttcsapatában, az NB II akkori záró fordulójában egy Mosonmagyaróvár ellen 2-0-ra megnyert meccsen. Csereként hét percet kapott, hogy aztán egy nap híján pontosan hat évvel később Marco Rossi szövetségi kapitány behívja a válogatottba.

Vitális Milán bombagólja Szlovákiában nagyot szólt

A nyíregyházi születésű középpályás 2015-ben került Győrbe, ahol Klausz László irányítása alatt lett alapember, majd Tímár Krisztián vezetőedző már csapatkapitányként is bízott benne. 2022-ben igazolt a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahelyhez, amelyben két és fél év alatt 52 meccsen hat-hat gólt és gólpasszt jegyzett. Voltak köztük egészen nagy bombák is, a legemlékezetesebb az volt, amikor tavaly áprilisban látványos szabadrúgásgóllal segítette 5-3-as győzelemhez a DAC-ot az ősi rivális Slovan Bratislava ellen.

Vitális gólját akkor a hónap legszebb találatának választották meg Szlovákiában, íme:

A 23 éves középpályás tavaly november közepéig kezdő volt a DAC-ban, aztán az őszi szezon utolsó négy meccsén kevesebb lehetőséget kapott, majd februárban úgy döntött, hogy kölcsönbe hazatér Győrbe, amely a dunaszerdahelyi csapathoz hasonlóan Világi Oszkár tulajdonában van. Az ETO-ban egyből alapember lett, áprilisban a DVTK ellen az első NB I-es gólját is meglőtte. Marco Rossi arra figyelt fel, hogy az idén még veretlen győriek játékára milyen nagy hatással volt.

Kicsoda Marco Rossi újonca?

– A teljesítményével érdemelte ki a bizalmat, 2025-ben még nem veszített vele a Győr – érvelt Vitális mellett Marco Rossi. – Jól olvassa a játékot, hatos, nyolcas, tízes poszton is bevethető, rengeteget fut. Technikai, taktikai oldalról ígéretes. Ha valakit meghívok, annak oka van.

Rossi jól ismeri a dunaszerdahelyi közeget, ahol Vitális az elmúlt években fejlődött, hiszen mielőtt a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett, a DAC edzője volt. Vitális ott tavaly ősszel együtt dolgozhatott a Liverpool korábbi szlovák védőjével, Martin Skrtellel, aki sportigazgatója volt a klubnak. Azt is elárulta, hogy sokat tanult Dunaszerdahelyen korábbi válogatott csapattársától, Kalmár Zsolttól is, akivel rendszeresen gyakorolta a szabadrúgásokat, a Rossi által felsorolt szerepkörök közül pedig a nyolcas a kedvence.