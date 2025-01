Kvaradona végre megütötte a jackpotot, más klasszisok is sóvárogtak a nagy fizetések után

Amikor a Napoli 2022 júliusában bejelentette Hvicsa Kvarachelia szerződtetését, Olaszországban még senki nem ismerte az azóta klasszis játékossá érett grúzt. Azonban nem kellett sok idő, hogy az olasz szurkolók becenevet találjanak a Dinamo Batumiból érkezett támadónak, akit nemes egyszerűséggel Kvaradonának neveztek el a 2020-ban elhunyt kedvencük, a legendás Diego Maradona után.

Az elnevezés több mint találó volt, hiszen a bámulatos cselezőkészségéről ismert grúz szélső a 2022–23-as szezonban 12 gólt és 13 gólpasszt jegyzett, és a legértékesebb Serie A-játékosának is megválasztották.

A Napoli 33 év után nyert újra bajnokságot, és Kvarachelia bemutatkozó szezonja a legjobb teljesítmény volt az olasz bajnokságban a brazil Kaká 2003-as debütálása óta.

Négyszer annyit keres majd, mint Nápolyban

A sérülések és a bokájára mért számos rúgás megnehezítette a következő szezonját, és az elhúzódó bértárgyalások nem tettek jót a játékos közérzetének. Kvarachelia évi 1,8 millió eurós fizetést kapott a dél-olasz klubnál, ami alatta maradt annak az összegnek, amit több, kevésbé fontos csapattárs is keresett. Például a Real Madrid Castillából érkezett Rafa Marin, vagy az a Michael Folorunsho, aki kölcsönben szerepelt a Hellas Veronánál, szintén hasonló pénzt vihetett haza. Így nem volt meglepetés, hogy a grúz szélső ügynöke, Mamuka Jugeli, valamint édesapja, Badri tavaly nyáron egyértelművé tették, hogy a csalódott Kvarachelia el akarja hagyni a csapatot, főként mivel a Napoli a bajnoki címet hozó szezon után csak a tizedik helyen végzett, és lemaradt az európai kupaszereplésről.

— El akarjuk hagyni a Napolit, de megvárjuk az Európa-bajnokság végét. A prioritásunk, hogy egy Bajnokok Ligájában szereplő csapathoz igazoljunk – mondta el Jugeli a nyáron az Imediának. A Napoli elnöke és tulajdonosa, Aurelio De Laurentiis nem is várt sokat a válasszal.

– Nem az ügynökök vagy az apák döntenek a Napoli játékosainak jövőjéről, hanem a klub. Pont – tette világossá az olasz klub első embere, hogy nem fog engedményeket tenni a Kvarachelia-transzfer esetében.

– A hír olyan volt, mint egy villámcsapás. Nem láncolhatom le azt, aki el akar menni. Nyáron megtettem, hat hónapom volt arra, hogy meggyőzzem az érintetteket, hogy találjanak megoldást. Most hátrébb kell lépnem – nyilatkozta az ügyről a Napoli edzője, Antonio Conte, aki a brazil David Neres személyében egyre inkább megtalálta Kvarachelia utódját a baloldalon. Az idény eleji káprázatos beugrásai után Neres most már rendszeresen kezdőként lép pályára, és 724 percnyi pályán töltött idő alatt az idei szezonban már nyolc gólban vállalt szerepet. Ez ugyanannyi, mint Kvaradona teljesítménye, akinek ehhez 1,178 percre volt szüksége.

Kvarachelia a PSG első grúz játékosa lett, a bajnokikon a hetes mezt viseli majd.

A pénzügyi részleteket nem hozták nyilvánosságra, de sajtóértesülések szerint a PSG körülbelül hetvenmillió eurót fizetett érte, és a grúz cselgép várhatóan 132 ezer és 165 ezer font között keres majd hetente, ami körülbelül négyszerese a korábbi fizetésének.

Egykori alulfizetettek

Amíg a labdarúgás világában a legnagyobb sztárok bérét és luxuséletmódját gyakran a média reflektorfénye alatt követhetjük, könnyen elfelejthetjük, hogy nem minden játékos keres csillagászati összegeket. Míg a legnagyobb klubok legjobbjai hatalmas összegeket visznek haza, voltak és lesznek olyanok, akik alulfizetve játszanak a legmagasabb szinten. Itt azért azt fontos megjegyezni, hogy a futballisták fizetése számos tényezőtől függ, beleértve a klub pénzügyi helyzetét, a játékos piaci értékét és a szerződés időpontjában fennálló körülményeket. Ezek az esetek rávilágítanak arra, hogy a játékosok teljesítménye és fizetése nem mindig áll arányban egymással.

A Premier League egyik legjobb szélsője, Luis Diaz 2022-ben csatlakozott a Liverpoolhoz. A kolumbiai játékos az új csapatával megnyerte az FA-Kupát és a Ligakupát is, a BL-döntőben azonban a Real Madrid 1-0-ra legyőzte Jürgen Klopp együttesét. Diaz, bár több sérüléssel küzdött és csak a szezon felében tudott játszani, mindössze 55 ezer fontot keresett hetente, aminél Liverpool harmadik számú kapusa, Adrian is többet kapott. Az idén szárnyaló Nottingham Forest egyik erőssége, Anthony Elanga ötezer fontot keresett hetente az előző szezonban a Manchester Unitednél, holott két éve a Vörös Ördögöknél 37 meccsen már 13 gólban működött közre. A kapus Jack Butland, akit a manchesteriek a Crystal Palace-tól vettek kölcsön, hétszer több pénzt keresett nála úgy, hogy egyetlen bajnokin sem lépett pályára. A horvátok bástyája, a támadásokat is lendületesen segítő Josko Gvardiol heti 19 ezer fontot keresett az RB Leipzignél, mielőtt Manchesterbe tette volna át a székhelyét, azóta Pep Guardiola csapatában heti 200 ezer font üti a markát.

A brazil Murillo szinte ismeretlenként érkezett a Nottinghamhez, de hamarosan mindenki figyelmét felkeltette a középhátvéd, aki már most a legfontosabb mozaikok közé tartozik a csapatban, és az előző szezonban a szurkolók az év játékosának is megválasztották. A klubnak nehéz dolga lesz megtartani őt, és nem lenne meglepő, ha tovább akarna lépni, mivel máshol jóval többet kereshetne, mint a Forestnél kapott heti 30 ezer font.

A 2022-es vb-döntőben a franciák elleni utolsó sorsdöntő tizenegyest értékesítő Gonzalo Montiel 26 ezer fontot keres hetente a Sevillában, az argentin hátvéd 2023-ban az Európa-liga döntőjében is vállalta az utolsó tizenegyest, amivel a spanyol csapat elhódította a második számú kupasorozat trófeáját. A rutinos játékosnál a húszéves francia támadó, Tanguy Nianzou több mint háromszor annyit keresett, pontosabban 80 ezer fontot hetente. Nianzou a Montiel által játszott mérkőzések közel kétharmadán nem lépett pályára a 2022/2023-as idényben, és jelenleg is sérült. Az olasz bajnokságban a két évvel ezelőtti idényben a szerb Dusan Vlahovics féltávnál húsz gólt és négy gólpasszt szerzett 24 mérkőzésen a Fiorentina színeiben. A támadó ekkor mindössze heti 26 ezer fontot keresett.

Nem csoda, hogy a gólerős labdarúgót rengeteg csapat szerette volna leigazolni, végül a Juventus lett a befutó,

ahol idén heti 427 ezer fonttal a torinói klub legjobban kereső játékosa lett.

A 24 éves francia Theo Hernández az utóbbi évek legkiemelkedőbb támadó szélső hátvédjévé vált az olasz bajnokságban, két éve mindössze 34 ezer fontot keresett hetente . Pedig a 2021/2022-es szezon felénél már hét gól és négy gólpassz állt a neve mellett 24 mérkőzésen. A jelenlegi idényben immár a Milan tíz legjobban fizetett játékosa között van, heti 98 ezer fonttal. Annak ellenére, hogy a Liverpool egyik legígéretesebb fiatal játékosainak számítanak, Jarell Quansah és Szoboszlai Dominik posztriválisa, Curtis Jones jelenleg mindössze heti 15 ezer fontot keres, és mindössze három játékos keres náluk kevesebbet a bajnoki címért harcoló Vörösöknél.