Sallai Rolandra eltiltás vár a tette miatt, a Galatasaray meccse a 98. percben dőlt el

A török élvonalban vasárnap a tabellán második helyen álló Fenerbahce hazai pályán 3-1-re nyert a Basaksehir ellen, így hétfőn a kör zárómeccsén az éllovas Galatasaray ugyancsak otthon úgy lépett pályára a Trabzonspor (15.) ellen, hogy nem engedhette meg magának a pontvesztést. Sallai Roland együttese mindenesetre a kezdő sípszó előtt is három ponttal többel rendelkezett, mint a Fener. A Galatában Sallai ezúttal is ott volt a kezdőcsapatban, zsinórban a hetedik bajnokin.

Az előző fordulóban a Galatasaray a Sivasspor otthonában úgy győzött 3-2-re, hogy a 15. percben emberhátrányba került, a házigazda pedig nem sokkal később megszerezte a vezetést. Sallai Roland váratlan szerepkörbe került, mert hátravonva, gyakorlatilag jobbhátvédként kellett helytállnia, szünet után pedig balhátvédként, de remekül megoldotta a feladatát, és csapata egyik legjobbja volt. A Galatasaray jó hangulatban készült a hétfői összecsapásra, a klub azzal indította a napot, hogy a Facebook-oldalán egy olyan fotót osztott meg, amelyen a csapat legnagyobb sztárja, a nigériai Victor Osimhen hátulról Sallait fojtogatja, csak úgy baráti alapon. Mindez december 1-jén az Eyüpspor elleni bajnokin (2-2) történt, amelyen Sallai az első gólját szerezte a ligában, és Osimhen így örült neki.

Osimhen aztán a Sivasspor elleni meccsen kisebb izomsérülést szenvedett, s hétfőn nem volt a kezdőben, a cserék között foglalt helyet. Sallai pedig ezúttal sem a jobbszélső posztján kezdett, ahogyan a fenti infografikán az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Sporx is gondolta a kezdőcsapat alapján, hanem balszélsőként. A Galatasaray szerezte meg a vezetést, félidőben pedig 2-1 volt az állás. Lehetett volna 3-1-is, de a 33. percben a nagy kedvvel játszó Sallai éles szögből leadott lövését bravúrral hárította a vendégek kapusa. Két perccel később Sallai remek labdát tett be középre Yilmaznak, de az ő lövését is védte Cakir.

Sallai Roland sárga lapot kapott, a Galatasaray nagyot hajrázott

Fordulás után aztán a Trabzonspor az 51. és az 55. percben is betalált, így 3-2-re átvette a vezetést. A vendégek harmadik gólja előtt gyanús volt, hogy a labda az alapvonalnál elhagyta a játékteret, de a VAR úgy döntött, hogy a találat szabályos. A Galatasaray az alábbi fotót osztotta meg a jelenetről:

A 63. percben viszont a VAR figyelmeztette a játékvezetőt, hogy 11-es járna a Galatának, amit a bíró meg is ítélt, Batshuayi pedig belőtte (3-3). Az időközben a jobb szélre áthelyezett, nagyot küzdő Sallai a 65. percben nemes egyszerűséggel lebirkózta az ellenfelét, amiért sárga lapot kapott. S mivel a bajnokságban négy egymást követő meccsen a negyediket gyűjtötte be, eltiltják, a következő bajnokit ki kell hagynia. A közösségi médiában azzal kezdtek tréfálkozni, hogy biztosan így akart magának karácsonyi szünetet intézni… (A Galatasaray legközelebb amúgy december 22-én lép pályára.) A 75. percben beállt Osimhen is, és a Galata végül meg is nyerte a meccset, de a győztes gólja a 98. percben született, ami egy öngól lett (4-3)! Ezt kicentizték a hazaiak a 101 percig tartó meccsen! Sallai Roland végig a pályán volt, a Sofascore 7,1-es osztályzata is mutatja, hogy megint csapata egyik legjobbja volt. Bánhatja a sárga lapot érő megmozdulását és azt, hogy a következő meccset ki kell hagynia.