Németországban állítják: Szalai Attiláért bejelentkezett a Ferencváros!

A Transfermarkt egy nagyon precíz német weblap, és hihetjük, hogy a német labdarúgás élvonalából megbízható információkkal rendelkezik, ha ezt közzéteszi. S ez alapján Szalai Attila iránt valóban érdeklődhet a Ferencváros, ami egyébként az elmúlt időszakban a zöld-fehérek szurkolói között is beszédtéma. Annál is inkább, mert az FTC védelmére kétségkívül ráférne az erősítés, és az is kérdéses, hogyan alakul Botka Endre sorsa. A bosnyák Eldar Civic iránt a Dinamo Zagreb érdeklődik, horvát sajtóhírek szerint a klub már felvette a kapcsolatot a játékossal.

Szalai Attila iránt valóban érdeklődik a Ferencváros? Forrás: Transfermarkt

A 46-szoros válogatott, 26 éves Szalai Attila tavaly júliusban 12,3 millió euróért érkezett a Fenerbahcétől a Hoffenheimhez, ahol a 2023/2024-es idényben csak négy bajnoki és egy kupameccsen lépett pályára. Január végén kölcsönbe a Freiburghoz került, itt három bajnoki mérkőzésen játszott, a harmadik mérkőzésén márciusban tizenöt percet kapott. A 2024/2025-ös szezonra visszatért a Hoffenheimhez, az első fordulóban augusztusban a kispadon ül, egy augusztusi kupameccsen is, azóta viszont a keretbe sem került be.

Szalai Attila és a Bundesliga nincs közös nevezőn

Tény, hogy a mellőzéséhez nagymértékben hozzájárultak a hibái, mintha el lenne átkozva a Bundesligában. Az első bajnokiján a Hoffenheim csapatában szerencsétlen öngólt vétett a Freiburg elleni meccsen (1-2), amivel teljesen elvágta magát Pellegrino Matarazzo vezetőedzőnél. S a Freiburgban is szörnyen debütált. A Werder Bremen otthonában a csereként pályára lépve nagyot hibázott, a 93. percben röviden adott haza, így az ellenfél csatára ziccerbe került és nem is hibázott, ezzel alakult ki a 3-1-es brémai győzelem.

A Fenerbahcéban remek teljesítménnyel kirukkolt és ott nagy kedvenc Szalai Attila piaci értéke 15 millió euró is volt, jelenleg kétmillió euró, s mivel nincs játékban, a nyári Európa-bajnokság után Marco Rossi szövetségi kapitány sem számított rá. Nagy kérdés, milyen fordulatot vesz a pályafutása. Az tényleg nagy csavar lenne, ha a Ferencváros játékosa lenne, és ott újra magára találna.