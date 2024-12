Doppingbotrány a Liverpool nagy riválisánál, sumákolás a klasszis szélső körül

Nagy sorozatban van a Chelsea, a legutóbbi tíz tétmeccséből nyolcat megnyert két döntetlen mellett. A Konferencialigában mind az öt meccsén győzött, az első a tabellán, a Premier League-ben pedig a 16 meccsen begyűjtött 34 pontjával a második a Liverpool (36 pont) mögött, azaz Szoboszlai Dominik csapatának legnagyobb kihívójává lépett elő a bajnoki címért folyó versenyfutásban. De most becsapott a mennykő a londoniakhoz. Elsőként ukrán források számoltak be arról, hogy a Chelsea egyik sztárja, Mihajlo Mudrik pozitív doppingtesztet produkált. A 23 éves, 28-szoros ukrán válogatott szélső még október végén akadt fenn egy vizsgálaton, az A próbája pozitív lett, és most abban bízik, hogy a B próbája negatív lesz.

Mihajlo Mudrik nagy bajba került. Fotó: DPA/dpa Picture-Alliance via AFP/Tom Weller

Mudrik és a Chelsea is közleményt adott ki

Arról egyelőre nincs hír, hogy milyen tiltott szerrel bukott le Mudrik, akire négyéves eltiltás is várhat, ha a B próbája is is pozitív lesz.

Mudrik ma közleményt adott ki, amelyben elismerte, az Angol Labdarúgó-szövetségtől (FA) értesítést kapott, hogy az egyik doppingellenőrzésnél adott vizeletmintájában tiltott szert mutattak. A játékos az elmondása szerint döbbenten áll a történtek előtt, leszögezte, hogy soha nem használt tudatosan semmilyen tiltott szert, nem szegett meg semmilyen szabályt. S együttműködik a klubjával annak kivizsgálásában, mi történhetett.

„Tudom, hogy nem csináltam semmi rosszat, és továbbra is reménykedem, hogy hamarosan visszatérhetek a pályára. Az eljárás titkossága miatt most nem tudok többet mondani, de amint tudok, megteszem” – írta Mihajlo Mudrik.

Mudrik 2023 januárjában hetvenmillió euróért érkezett a Chelsea-hez a Sahtar Doneck csapatától, a piaci értéke volt hatvanmillió euró is, jelenleg harmincmillió. Az idei szezonban 15 meccsen három gólt és öt gólpasszt jegyzett. A Chelsea legutóbbi három bajnokiján nem lépett pályára, a klub azt kommunikálta, hogy beteg, de nem kizárt, hogy a Chelsa csak sumákolt, tudott játékosa pozitív doppingtesztjéről.

A Chelsea is kiadott egy közleményt, amelyben rögzíti, az FA felvette a kapcsolatot játékosával, hogy kivizsgálja az ügyet. Támogatják az FA doppingellenőrzési programját, együttműködnek a hatóságokkal, idézik Mudrik szavait az ártatlanságáról, és a továbbiakban nem nyilatkoznak a témában.