Ilyen mélyen nem volt még a gyatra magyar fociválogatott

A magyar női labdarúgó-válogatott hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott kedden a fehérorosz együttessel a Nemzetek Ligája B divíziójának utolsó, hatodik fordulójában, ezzel kiesett C divízióba. Egy esetleges győzelemmel a magyarok osztályozót játszhattak volna, ez azonban hiú ábránd maradt.

Csiszár Henrietta (bordó mezben) kiborult, mert kiesett a magyar női labdarúgó-válogatott

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Óriásit bukott a magyar női labdarúgó-válogatott

Az olasz Internazionale női csapatában focizó Csiszár Henrietta keményen fogalmazott a kiesés után:

Amióta én válogatott vagyok, ilyen mélyen még nem voltunk

– jelentette ki Csiszár Henrietta. – És mondom ezt úgy, hogy rengeteg külföldön játszó alkotja a csapatunkat. Csak az a baj, ha nem jutnak szóhoz, akkor nincsenek játékban és nem tudják segíteni a válogatottat. Valamilyen szinten ez a mi felelősségünk, a játékosoké. Olyan lépéseket kell tennünk, amik a válogatottat szolgálják. Az Inter középpályása úgy véli, a sorozat „elején még a mélységi beindulások sem voltak meg, most már eljutottak oda, rúgtak kapufát, alakítottak ki helyzeteket, ott voltak a 16-oson belül. De nem tudunk gólt lőni. Az, hogy hat meccsen rúgtunk kettő darab gólt, az első meccsen, az nagyon gyatra – jegyezte meg. – Rendkívül csalódott vagyok, a lányok is, Alex is. Nem tudom, hogy hogyan tovább.”

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány sem fogta vissza magát: „Nagyon nehéz most mit mondani.

Ez egy fekete nap a női labdarúgásban Magyarországon

– kezdte letörten a kiesés után a szövetségi kapitány. – Megint ugyanarról beszélünk, hogy eljutunk a helyzetekig, de sajnos nem tudjuk gólra váltani. Ha ennyi meccsen csak két gólt tudunk rúgni, az nem elég a bennmaradáshoz.”

Ez a szereplés azért is óriási kudarc, mert a magyar válogatott játékosok többsége külföldön focizik.