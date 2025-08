Szoboszlai Dominik első nyilatkozata apai szerepben – van, ami titok

„A születésed a világot jelenti nekem. Köszönöm, szerelmem, hogy az életünkbe hoztad őt!” – írta vasárnap délelőtt a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik egy fényképhez.

Szoboszlai Dominik édesapa lett. Forrás: Instagram/szoboszlaidominik és borkabuzsik

Szoboszlai a nap folyamán kislánya érkezéséről exkluzív nyilatkozatot tett a story.hu-nak.

Szoboszlai: Az apaság minden percét élvezni fogom

– Életem legkülönlegesebb pillanata volt, amikor először a karomban tarthattam a kislányunkat, egyetlen győzelem vagy aranyérem sem hasonlítható a gyermekem születéséhez. Az a pillanat örökre velem marad, és az is biztos, hogy mostantól sok minden megváltozik az életünkben. Apának lenni egyfelől hatalmas felelősség, másfelől az egyik legszebb ajándék. Nyilván bele kell még szoknom ebbe a szerepbe, vélhetően lesznek majd nehezebb éjszakáink, de biztos vagyok benne, hogy az apaság minden percét élvezni fogom. A feleségem végig hősiesen helytállt, minden elismerésem az övé. Most már nemcsak magamért, hanem értük is küzdök a pályán – fogalmazott Soboszlai.

Szoboszlai Dominik május közepén egy gólörömével elárulta, hogy hamarosan édesapa lesz:

A Story arról is ír, jól mutatja, Szoboszlai Dominik és felesége mennyire igyekeznek óvni a családi életüket és kislányukat, hogy a közösségi oldalaikon nem tették közzé sem a kislány nevét, sem pedig a születés pontos időpontját, ahogy általában ilyenkor szokásos.

A Liverpool hétfőn felkészülési mérkőzést játszik hazai pályán az Athletic Bilbao ellen, és a Nemzeti Sport értesülései szerint Szoboszlai is Arne Slot vezetőedző rendelkezésére áll.

A Liverpool ázsiai túráján Szoboszlai Dominik parádés gólt szerzett: